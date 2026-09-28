Marketing, finanzas, datos, operaciones y otras áreas deberán actualizarse para automatizar tareas y fortalecer el análisis y la toma de decisiones, según especialistas. Composición: Gestión
Marketing, finanzas, datos, operaciones y otras áreas deberán actualizarse para automatizar tareas y fortalecer el análisis y la toma de decisiones, según especialistas. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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El mercado laboral de América Latina arrastra una brecha de 2.5 millones de puestos tecnológicos no cubiertos por falta de talento calificado, según datos de IDC Custom Solutions y Huawei. Perú no es ajeno a este cambio: expertos consultados por Gestión identifican cuatro áreas que ganarán protagonismo hacia 2027: inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y automatización.

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