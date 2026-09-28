Según el World Economic Forum, la IA y big data son las habilidades de más rápido crecimiento hacia 2030, seguidas por redes y ciberseguridad y la alfabetización tecnológica, en un panorama donde prevén que el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambiarán hacia 2030.

¿No basta con saber utilizar la IA?

Uno de los principales cambios hacia 2027 será la diferencia entre utilizar una herramienta de IA y saber incorporarla al trabajo. Juan Carlos Martínez, gerente general de BSG Institute, comenta que pedirle a un chatbot que escriba un correo o resuma un documento trae una mejora individual de la productividad, pero el siguiente nivel es rediseñar el proceso de trabajo alrededor de esta tecnología.

Lo que implica reconocer en qué parte de un flujo puede intervenir la IA, cómo se validan sus resultados, de qué manera se conecta con otros sistemas y cómo puede mejorar el proceso.

Martínez recuerda que, en interpretación de datos del ILIA 2025 de CEPAL, Perú es el país con mayor proporción de graduados STEM de la región (29.6%) , pero solo el 0.185% de su fuerza laboral tiene habilidades en IA.

Entonces, el punto esencial para adecuarse a las necesidades del mercado laboral es identificar qué tareas del puesto puede acelerar la IA generativa y dominarlas. ¿Cómo hacerlo?

Primero, a través del uso diario de herramientas como ChatGPT, Claude o Copilot en tareas reales.

Luego, prompting estructurado y análisis de datos y después automatización de flujos de trabajo.

Validar ese aprendizaje con una certificación verificable, porque en el mercado peruano, donde el talento en IA es tan escaso, esto cuenta.

Marjorie Ann Guerra, gerente de Digital Studios de TIVIT Latam, cuenta a Gestión que, según un estudio de Talana entre profesionales del sector privado de Lima Metropolitana, 44% utiliza IA generativa en su trabajo, pero solo 26% ha recibido capacitación formal en esta tecnología, por lo que “la adopción avanza más rápido que la formación”.

Hacia 2027, saber usar IA no bastará: los profesionales deberán rediseñar procesos, validar resultados e integrarla estratégicamente al trabajo. Foto: Pexels

Los profesionales que deben actualizarse en lo inmediato

Yuri Herrera, director general de Cibertec, sostiene que la transformación tampoco estará concentrada exclusivamente en las carreras tecnológicas.

Identifica entre los profesionales que deberán actualizar sus conocimientos a quienes trabajan en desarrollo de software, análisis de datos, marketing, diseño, finanzas y gestión de procesos, debido a la velocidad con que estas áreas están incorporando herramientas de IA.

Esta reconversión no implica el abandono de una profesión, pero en muchos casos significará que se tendrá que incorporar tecnología dentro de la especialidad que el trabajador ya domina.

Por ejemplo, un profesional de marketing tendrá que aprender a utilizar IA para analizar consumidores; mientras que un especialista en datos deberá incorporar herramientas de IA al procesamiento y análisis de información.

Guerra añade que la necesidad de actualización será especialmente relevante para aquellos perfiles cuyas actividades incluyen una alta proporción de tareas repetitivas, administrativas o relacionadas con procesamiento de información, como finanzas, administración, marketing, atención al cliente, recursos humanos y operaciones.

“Implicará rediseñar la forma en que se realiza el trabajo; automatizar determinadas tareas, asumir funciones de supervisión, interpretar información generada por sistemas y dedicar más tiempo a actividades que requieren análisis y toma de decisiones”, argumenta.

Capacidades que ganarán protagonismo

Herrera enfatiza que las empresas necesitan profesionales capaces de participar en todo el proceso: desde la obtención de información hasta su interpretación.

Aquí cumplirán un papel elemental conocimientos como bases de datos, estadística aplicada, inteligencia de negocios y herramientas de IA para procesar información e identificar patrones.

Coinciden los especialistas en que el conocimiento técnico por sí solo tampoco será suficiente, dado que ahora deberán entender el contexto en el que se generan los datos, formular las preguntas adecuadas, identificar las variables relevantes y comunicar los resultados de manera clara.

Entonces, ¿las habilidades básicas desaparecerán? Agregan que las habilidades como el manejo de Excel, búsqueda de información o producción de contenidos no dejarán de ser útiles, aunque el problema es que ya no se verán como elementos diferenciadores o “suficientes por sí solas”.

De acuerdo con expertos consultados por Gestión, existe el desafío de desarrollar profesionales capaces de incorporar estas herramientas en sus áreas de especialidad y actualizar sus conocimientos de manera continua. Foto: referencial

Habilidades que no se logran cubrir en el mercado peruano

Desde BSG Institute identifican cuatro áreas que requieren de talento especializado:

Ingeniería de datos y MLOps , vinculada con llevar modelos de IA a producción.

, vinculada con llevar modelos de IA a producción. Integración de IA en desarrollo de software , ante empresas que ya cuentan con herramientas, pero no necesariamente con profesionales capaces de aprovecharlas.

, ante empresas que ya cuentan con herramientas, pero no necesariamente con profesionales capaces de aprovecharlas. Gobernanza de datos, seguridad y cumplimiento aplicado a IA , especialmente importante en sectores regulados.

, especialmente importante en sectores regulados. Perfiles híbridos, capaces de combinar conocimiento del negocio con identificación de casos de uso de IA y medición de retorno.

Guerra concluye que, ante la evolución constante de las tecnologías, la capacidad de demostrar lo que uno sabe hacer tendrá cada vez más peso frente a simplemente acreditar que se llevó un curso.