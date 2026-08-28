La educación técnica debe recibir la misma inversión que la universitaria para cerrar la brecha de habilidades, según Jorge Naranjo, presidente de Senati. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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La educación superior peruana enfrenta un reto de amplia magnitud ante los cambios en la oferta laboral propiciados por el avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), principalmente porque el 72% de las empresas tiene dificultades para encontrar el talento que necesita —en datos de Manpowergroup— y el 39% de las competencias clave del mercado laboral cambiarán antes del 2030 —según el Foro Económico Mundial—.

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