Dar un giro a la educación en el Perú será un reto que deberá asumir el Gobierno de Keiko Fujimori. Las tareas son claras: mejorar la calidad de la educación, así como la infraestructura de las instituciones educativas. Pero, hoy en día, esto no es lo único. También aparece otra gran tarea de la que poco se habla: el bolsón de ciudadanos que hoy no tienen estudios, sobre todo, los más jóvenes.

Detrás de los más de 34 millones de habitantes en el Perú, hay más de 1.6 millones de peruanos sin nivel educativo, revelan los resultados de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La población sin estudios representa poco más del 5% de la población de 3 años a más, pero el número equivale a la cantidad total de habitantes en regiones como Moquegua, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Pasco juntas.

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El perfil de la población afectada

La mayor parte de las personas sin nivel educativo son adultos mayores. Los peruanos mayores de 60 años representan poco más de un tercio de este grupo al sumar un total de 598,521.

Sin embargo, también se observa esta falta de educación formal en la población de menor edad. Entre los jóvenes de 15 a 24 años se estima que hay 20,676 personas sin estudios, mientras que en la población infantil también hay 116,265 niños de 5 a 14 años que no han alcanzado ningún nivel educativo.

Los resultados también muestran una marcada diferencia entre la población femenina y masculina pues casi dos de cada tres personas que nunca pasaron por el colegio son mujeres (más de 1 millón).

Aunque solo representan a un 5% de la población de 3 años a más, los peruanos sin estudios equivalen a la población conjunta de cinco regiones del país. (Imagen: Andina)

¿Dónde viven los peruanos sin estudios?

Lima concentra la mayor cantidad de peruanos sin nivel educativo con 236,641 personas. Esto responde, en parte, a que es el departamento con mayor población en el país con más de 8.9 millones de habitantes.

Otros departamentos con una mayor cantidad de peruanos sin estudios son Cajamarca (131,471), Piura (112,654), La Libertad (110,171), y Cusco (93,390).

Sin embargo, en proporción a la población de cada departamento la mayor cantidad de peruanos sin nivel educativo viven en Apurímac, con el 10.38% de su población de 3 años a más en esta condición. Le siguen:

Huánuco (9.92%)

Cajamarca (9.56%)

Ayacucho (9.09%)

Huancavelica (8.26%)

Cusco (7.47%)

De hecho, también Cajamarca y Huánuco se encuentran entre las regiones con mayor nivel de pobreza a nivel nacional, con 4 de cada 10 personas con ingresos insuficientes para cubrir el costo de consumo básico.

Aunque en total las ciudades concentran un mayor número de personas sin nivel educativo, la incidencia es fuertemente mayor en las zonas rurales. Mientras el 3.71% de la población urbana no registra ningún nivel educativo, en las zonas rurales se estima que el triple, es decir, 10.74% de peruanos residentes en la zona no llegó a estudiar.

¿A qué se debe esto? Un análisis de ComexPerú indicó recientemente que los problemas de asistencia escolar están asociados a la distancia y lejanía de los centros de estudio.

“ De acuerdo con los resultados del Censo, el 17.4% de peruanos debe desplazarse fuera de su distrito para asistir a su centro de estudios. Si bien el indicador aumenta en las zonas urbanas (18.9%) frente a las rurales (11.4%), se debe tener presente que la tasa es menos preocupante en zonas urbanas debido a su mayor conexión y facilidad de movilización que las de una zona rural ”, precisaron.

De hecho se advierte que la necesidad de desplazamiento aumenta con casos más alarmantes en las zonas rurales de Ica, Tacna, Puno, Moquegua y Arequipa, pues en estas “los estudiantes recorren largos trayectos, en ocasiones a pie, para llegar a sus centros de estudios, lo que reduce las horas efectivas dedicadas al aprendizaje y, en condiciones climáticas adversas, hace inaccesible la escuela”.

El impacto en la economía

Los resultados del Censo van de la mano con advertencias de informes internacionales. Según UNESCO Perú, uno de cada tres jóvenes y adultos con más de 15 años no ha completado la educación básica, lo que los deja en desventaja para acceder a un trabajo decente en el mercado laboral formal.

Ante la falta de oportunidades educativas, alerta UNESCO, el país pierde potencial con una menor productividad, un freno en el crecimiento del PBI, se debilita la competitividad y se agudizan problemas sociales como la exclusión, el desempleo juvenil, los embarazos adolescentes o la delincuencia.

Para cerrar estas brechas un paso clave, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), es reducir las deficiencias en infraestructura pública pues 3 de cada 4 niños estudian en colegios públicos los cuales sufren problemas de infraestructura, acceso a servicios básicos, falta de equipamiento, entre otros.

Aunque en 2024 la brecha en educación, según el Ministerio de Educación (Minedu), era de S/164 mil millones, lo que se invertía en infraestructura educativa solo ascendía a S/10 mil millones.

En el 2025, lejos de cumplirse con la reducción de la brecha está se amplió a S/ 172 mil millones, dejando en alerta a un 48% de los locales educativos públicos que requiere ser demolido en su totalidad debido al grave riesgo de colapso.

Ante ello, ComexPerú advierte que la brecha educativa persistirá si no se mejora la ejecución de la inversión pública para cerrar la escasez y precariedad de los centros educativos. Pero no solo se trata de la infraestructura de las escuelas, sino que también es necesario invertir en infraestructura vial rural y sistemas de movilidad escolar.