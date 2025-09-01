Ya han transcurrido más de cuatro años sin que se culmine ni apruebe el expediente técnico del proyecto del mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, ubicada en el distrito de Ventanilla (Callao), cuya inversión asciende a S/ 13′539,112.50.

Dicha tarea está en manos del Gobierno Regional del Callao, así lo alertó la Contraloría General de la República.

El objetivo del proyecto de inversión del GORE del Callao es brindar condiciones educativas a la población accediendo a servicios que cumplan estándares sectoriales, este se medirá considerando la atención de 1,360 alumnos adecuadamente atendidos en un horizonte de 10 años.

LEA TAMBIÉN: Un total de 127 gobiernos locales no han gastado ni un sol de presupuesto del Vaso de Leche

En el Informe de Hito de Control n.° 026-2025-OCI/5355-SCC, cuyo período de evaluación fue del 31 de julio al 15 de agosto del presente año, la comisión de control solicitó a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte el estado situacional del expediente técnico del proyecto de mejoramiento del Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, quien respondió que la elaboración del expediente está observado debido a que no estaría cumpliendo con los requerimientos que exige el Reglamento Nacional de Edificaciones para continuar su ejecución.

Asimismo, los auditores de la Contraloría revisaron los registros mensuales de seguimiento de dicho proyecto en el aplicativo informático del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) e identificaron diversas anotaciones efectuadas sobre la situación del expediente, pero ninguno de los registros refiere la aprobación de la culminación y/o aprobación del mismo.

Según los reportes de seguimiento sobre el proyecto de inversión del aplicativo del SSI, el último registro se efectuó el pasado 8 agosto del 2025 y la anotación indica que se estaba recopilando y evaluando los documentos de la gestión anterior, mencionando que estos se encuentran dispersos, y señalando que el objetivo de ello es tener un estado situacional para la posterior elaboración y finalización del expediente.

En consecuencia, si se considera que la declaración de viabilidad del proyecto de “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén – Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao – Departamento de Callao” se realizó el 25 de marzo de 2021, hasta la fecha de emisión del Informe de Hito de Control de la Contraloría, han transcurrido más de cuatro años sin que el Gobierno Regional del Callao culmine la elaboración del expediente y por ende se apruebe, lo que impide la continuidad del ciclo de inversión.

Riesgo en el logro de los objetivos del proyecto

El informe de Contraloría advierte que esta situación generaría un riesgo en el logro de los objetivos del proyecto, así como limitaría el uso oportuno de la infraestructura educativa por parte de la población estudiantil. Además, se podría generar un eventual riesgo de pérdida de vigencia de la viabilidad.

“Por ello, se notificó estos hechos al titular del Gobierno Regional del Callao con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos del proyecto de inversión”, apuntó.