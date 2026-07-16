El pilar de Educación fue el que más se deterioró durante el 2025. (Foto: Andina)
El pilar de Educación fue el que más se deterioró durante el 2025. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Un retroceso generalizado en la gestión pública regional se registró durante el año pasado, según el Índice Regional de Gestión Pública 2026 – Versión 2.0 (IRGP 2.0), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

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