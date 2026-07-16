Este indicador mide el desempeño de la gestión pública de las 25 regiones del país mediante 17 indicadores agrupados en cuatro pilares: Conectividad y acceso a servicios, Salud, Educación e Instituciones.

Retroceso anual en gestión pública

El análisis interanual mostró que, de las 25 regiones evaluadas, 24 registraron una reducción en su puntaje respecto a 2024 y solo Amazonas mostró una mejora (1.1%).

En detalle, Tacna lideró el ranking nacional con un puntaje de 0.782, seguida por Lima Metropolitana y Callao (0.704), Moquegua (0.698) y Arequipa (0.697).

En el extremo opuesto, las regiones con menor desempeño fueron Ucayali (0.135), Loreto (0.188), Puno (0.349) y Madre de Dios (0.360).

Asimismo, las mayores caídas respecto a 2024 se registraron en Loreto (-23.7%), Ucayali (-19.9%) y La Libertad (-17.5%).

En esta nueva clasificación, que consideró una actualización metodológica del IRGP 2.0, se observó una mayor concentración de regiones en el Grupo 2, mientras que los grupos de mayor (Grupo 1) y menor desempeño (Grupo 3) quedaron conformados por un número más reducido de regiones, reflejando una mejor diferenciación de los extremos del desempeño regional.

Específicamente, son 17 las regiones que están en el Grupo 2, mientras que el Grupo 1 y Grupo 2 engloban a cuatro cada una . Aunque hay severas deficiencias en gestión pública a lo largo del país, en las regiones que calzan en el Grupo 3 se hace más urgente resolverlas.

División por pilares

El análisis por pilares evidenció que el deterioro de la gestión pública durante el 2025 estuvo concentrado, principalmente, en los pilares de Educación e Instituciones, mientras que Salud presentó el mejor desempeño relativo y Conectividad y acceso a servicios mostró resultados mixtos.

En Educación, las 25 regiones registraron un retroceso respecto a 2024. La caída estuvo explicada, principalmente, por la reducción en la proporción de locales públicos con todas sus aulas en buen estado, indicador que disminuyó en las 25 regiones del país.

Las mayores reducciones del pilar se observaron en Loreto (-65.3%), San Martín (-39.9%) y Huánuco (-29.1%).

Álvaro Cubas, economista del CPC, en diálogo con Gestión, precisó que este fue el pilar que más deterioro presentó. “En calidad educativa relacionada a la infraestructura, sobre la calidad de los colegios, hubo retrocesos importantes. Hoy se tiene un mayor porcentaje de aulas de colegios en malas condiciones”, observó.

En el caso del pilar de Instituciones, 20 regiones obtuvieron un desempeño inferior al del año anterior. El deterioro respondió, principalmente, a la reducción del Índice de Gestión de la Inversión Pública (IGIP) tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales, así como al incremento de la tasa de homicidios en varias regiones.

Los mayores retrocesos correspondieron a Tumbes (-56.7%), Madre de Dios (-52.3%) y La Libertad (-50.1%).

En este contexto, Cubas apuntó que hay importantes retos en lo concerniente a la calidad de gestión de la inversión pública. “Esto va en línea a que hay muchos proyectos sin concluir. También se suma al pilar de Instituciones a los indicadores de criminalidad, homicidios, que aumentan”, refirió.

Un escenario distinto se notó en el pilar de Salud, que marcó un comportamiento más favorable. En este apartado, 15 regiones mejoraron su desempeño respecto a 2024, impulsadas principalmente por la reducción de la prevalencia de anemia y del gasto de bolsillo en salud.

Las mayores mejoras se registraron en Lambayeque (11.5%), Amazonas (11.6%) y Lima Metropolitana y Callao (12.5%).

Finalmente, el pilar de Conectividad y acceso a servicios presentó un comportamiento heterogéneo: 12 regiones mejoraron y 13 retrocedieron respecto a 2024.

Las principales caídas estuvieron asociadas a la reducción en la proporción de hogares que consumen agua con niveles adecuados de cloro y al menor porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada.

Las mayores reducciones del pilar se observaron en Loreto (-27%), Ucayali (-17.2%) y Piura (-11.1%), mientras que los mayores avances correspondieron a Puno (10.4%), Huancavelica (8.5%) y Pasco (7.4%).

Con base a la actualización de los resultados, Cubas mencionó que un rubro genera especial preocupación. Educación, junto a Salud, han sido históricamente los rubros que más indicadores atrasados presentan en el país, pero el primero continúa deteriorándose.

“Por ejemplo, la deficiente infraestructura educativa es un gran reto en el país y va en línea con la caída de resultados en los indicadores de aprendizajes. Los resultados han ido cayendo”, comentó.

“Haciendo un símil en salud, vemos un menor ratio de camas hospitalarias y mayores gastos de bolsillo”, complementó.

Cubas señaló que los datos mostrados en el Índice Regional de Gestión Pública 2026 presentan un modelo de agenda urgente por abordar según sectores para elevar las condiciones de vida de la población.

“Son varios los retos en gestión pública, pero por ejemplo en Loreto (puesto 24 del IRGP) la situación es más grave que en Lambayeque (puesto 12 del IRGP)”, comentó.

En este sentido, Cubas tambiénm advirtió que, aún sin cálculos realizados pero viendo el panorama, algunas regiones del Grupo 2 podrían pasar en la siguiente actualización al Grupo 3, concretándose un mayor deterioro. Un caso sería el de La Libertad, en el Grupo 2, pero en el límite con el 3.

“Ayacucho [5°] y La Libertad [21°] están en el Grupo 2, pero hay una marcada diferencia en su gestión pública regional. Esta última está severamente afectada, por ejemplo, por la criminalidad”, anotó.

Efectos de una mala gestión pública

El IRGP también evidenció que las regiones con menor desempeño en gestión pública tienden a concentrar mayores niveles de conflictividad social.

En efecto, el índice presenta una correlación negativa (r = -0,30) entre el puntaje del IRGP y el número de conflictos sociales, lo que sugiere que, en promedio, las regiones con menor desempeño en gestión pública tienden a concentrar mayores niveles de conflictividad social.

Este patrón se observa claramente en Loreto y Puno, dos de las regiones con menor puntaje del índice, que en conjunto concentran 48 de los 204 conflictos sociales registrados en el país (23,5%). En contraste, Tacna, que lidera el IRGP 2026, no registra conflictos sociales.

“La literatura nos dice que hay una cadena de efectos: una región que no tiene presencia del Estado en gestión pública, que no brinda buenos servicios, es una ventana para los estallidos sociales”, subrayó.

Actualización metodología

Esta edición incorpora una actualización metodológica integral con el objetivo de mejorar la medición del desempeño de la gestión pública regional.

Como parte de esta revisión, desde el CPC explicaron que se eliminaron los indicadores de infraestructura vial afirmada, acceso a internet en locales escolares, criminalidad y cobertura del personal médico.

En su lugar, se incorporaron indicadores que permiten medir con mayor precisión la calidad, disponibilidad y capacidad de los servicios públicos, como el ratio de alumnos por computadora, camas hospitalarias del sector público, gasto de bolsillo en salud y proporción de médicos de primer nivel en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y gobiernos regionales.

Asimismo, los indicadores de velocidad de ejecución de inversiones de gobiernos regionales y gobiernos locales fueron reemplazados por el Índice de Gestión de la Inversión Pública (IGIP), que evalúa de manera más integral el desempeño de la inversión pública al considerar la planificación, la ejecución física, la ejecución financiera y el cierre de proyectos.