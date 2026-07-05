El Gobierno publicó este domingo 5 de julio la Ley 32711, que modifica el marco normativo que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Este transfiere recursos tributarios a las municipalidades distritales y provinciales.

Con esta norma en cuestión se busca precisar el alcance de la normativa respecto de los procedimientos de creación de municipios de centros poblados en trámite.

La ley cuenta de un único artículo que modifica la tercera disposición complementaria final de la Ley 32387, que aborda la moratoria para la creación de municipios de centros poblados. En detalle, incorpora un segundo párrafo en este apartado.

Previamente, la norma ya estipulaba lo siguiente: “A partir de la dación de la presente norma, se establece una moratoria de cinco años para la creación de municipios de centros poblados”.

Ahora bien, se agrega que esta condición no alcanza a ciertos procesos en trámite.

“Esta disposición no alcanza a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados que, a la entrada en vigor de la presente ley, ya hubiesen cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los que continúan con el trámite correspondiente conforme a ley”, precisa.

Como se recuerda, fue a mediados de junio del 2025 cuando se publicó la Ley 32387, que “promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

Entre sus aspectos más relevantes estaba la disposición de incrementar los recursos del Fondo de Compensación Municipal. Para esto, se elevó el incremento del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que forma parte de los recursos del Foncomun, de forma gradual a partir del 1 de enero de 2026, hasta llegar al incremento de 2% hasta el 2029, con medio punto porcentual cada año.

Karla Gaviño, docente de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que esta norma apuntaría a resolver el impacto del Foncomun en un contexto de existencia de varios municipios. Actualmente, en el Perú existen más de 1,800 municipales.

“Estaría buscando reducir la atomización del Foncomun, lo cual es positivo. Sin embargo, quizás podría complementarse con mayores requisitos para la creación de centros poblados a futuro”, anotó.