La anemia infantil continúa sin mostrar señales de mejora en el Perú manteniendo el mismo nivel que hace 10 años en medio de complicaciones para la implementación de las políticas públicas, indica un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

En 2025, el 43.4% de los niños de entre 6 y 35 meses padeció esta condición, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes). Si bien el resultado mejoró frente a 2024, es prácticamente igual al registrado hace una década, cuando afectaba al 43.5%.

En detalle, en estos 10 años el progreso en las zonas urbanas fue nulo, mientras que en las zonas rurales el indicador apenas disminuyó del 51.1% al 50.4%.

Asimismo, del 2017 al 2025, solo 15 de los 24 departamentos lograron reducir la incidencia de anemia. El departamento que más retrocedió fue Lima, donde la incidencia aumentó a 41%, seguido de Arequipa, Ayacucho y Áncash.

En tanto, el departamento con la mayor incidencia de anemia infantil continuó siendo Puno. Durante estos años, tuvo un mínimo progreso pasando del 76% al 75.4% de niños afectados.

La inversión en desarrollo infantil avanza con lentitud mientras la anemia en niños sigue sin mejorar en la última década, reportó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

¿Qué explica la falta de progreso?

Aunque la anemia suele asociarse con bajos ingresos familiares, ComexPerú señaló que esto no representa el principal factor limitante.

Por ejemplo, Cajamarca, pese a haber sido el departamento con mayor pobreza monetaria del país en 2025, registró la tercera menor incidencia de anemia infantil. Incluso, casi alcanzó a Ica, la región con menor nivel de pobreza.

Un gran factor son las políticas públicas. Aunque el Estado financia desde hace más de una década el Programa Articulado Nutricional (PAN) -destinado a intervenciones de salud, nutrición y cuidado para reducir la anemia y la desnutrición crónica en menores de 36 meses- y desde el 2023 se complementa con el Compromiso 1 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el desempeño actual de estas intervenciones preocupa.

A junio, la ejecución presupuestal de las intervenciones de salud para el desarrollo infantil temprano apenas alcanza un avance del 40.8% (S/ 144 millones de S/ 353 millones asignados), un ritmo que resulta aun más preocupante en regiones como Pasco (31.2%), Huánuco (31.5%) y Cusco (33.6%).

Incluso, en el marco del Compromiso 1, los resultados del programa evidenciaron que apenas el 54.5% de los niños de 6 a 12 meses contó con tamizaje de hemoglobina en 2025 a nivel nacional, lo que es responsabilidad de los gobiernos subnacionales.

En regiones como Puno (52.5%), Ucayali (48.5%) y Loreto (39.2%), el avance fue aún menor, con el mínimo reportado en el último departamento.

Cabe indicar que el mismo Ministerio de Salud (Minsa) advierte desafíos en equipos biomédicos para el diagnóstico de la anemia, déficit de médicos, nutricionistas y enfermeras, así como la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios.