A pocos meses de las elecciones municipales de octubre del 2026, distritos como Breña, Barranco y San Bartolo han gastado menos del 3% de su presupuesto en obras. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Las municipalidades en la provincia de Lima tienen, en conjunto, S/ 2,297.9 millones para sus proyectos este año, donde Lima Metropolitana recibe los mayores recursos. A pocos días de cerrar la primera mitad del año e iniciar la carrera electoral municipal, los 43 municipios han ejecutado el 35.9%. Es decir, para el segundo semestre tendrán el reto de invertir S/ 1,471.9 millones.

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