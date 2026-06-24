El municipio de San Miguel decidió no autorizar la ejecución del proyecto “Arena Lima” dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas, luego de concluir el proceso de evaluación técnica y legal realizado por una Comisión Especial encargada de analizar su viabilidad.

La decisión se produce en un contexto en el que, hace aproximadamente un año, el Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó por mayoría la construcción de este recinto para espectáculos con capacidad para 20,000 personas que estaría ubicado en terrenos adyacentes al zoológico capitalino.

En declaraciones a RPP Noticias en junio del 2025, la regidora metropolitana y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, Roxana Rocha, señaló que el proyecto, que se ubicaría en terrenos adyacentes al Parque de las Leyendas, aún debía atravesar distintas etapas técnicas y administrativas para su viabilidad, un proceso que podría extenderse hasta por dos años.

Imagen referencial del Arena de Lima. | Foto: Pexels

En ese momento, explicó además que lo aprobado por el Concejo Metropolitano no constituía la aprobación del proyecto en sí, sino una “opinión de relevancia”, como parte de un procedimiento previo de evaluación.

Sin embargo, la decisión distrital fue formalizada hoy a partir del Informe N.° 001-2026-CEAPL/MDSM, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N.° 020-2026, en el que se concluye que la propuesta resulta incompatible con los fines de conservación ambiental del área, así como con el bienestar animal, la tranquilidad pública, la seguridad ciudadana y el adecuado ordenamiento del territorio.

De acuerdo con la evaluación, la implementación de una infraestructura para espectáculos masivos en la zona podría generar impactos negativos en un entorno que actualmente cumple funciones educativas, culturales, recreativas y de conservación. Asimismo, se advierte que este tipo de proyectos requiere condiciones específicas de accesibilidad, capacidad vial y seguridad, además de una ubicación compatible con eventos de gran afluencia.

Municipalidad de San Miguel descarta proyecto “Arena Lima” al lado del Parque de las Leyendas. Foro mejorada con IA.

La comisión también consideró la relación del proyecto con el entorno urbano y la dinámica vecinal del distrito, concluyendo que no reúne las condiciones necesarias para su desarrollo en ese ámbito.

En esa línea, la comuna Sanmiguelina reafirmó la importancia de preservar las condiciones que convierten al Parque de las Leyendas en uno de los principales espacios de conservación y educación de Lima Metropolitana, subrayando la necesidad de garantizar su protección para las actuales y futuras generaciones.

Finalmente, la Municipalidad de San Miguel sostuvo que la decisión se enmarca en los principios de sostenibilidad, prevención y ordenamiento territorial que orientan la gestión distrital, priorizando la protección del patrimonio ambiental y los espacios públicos.