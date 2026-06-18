El cantante puertorriqueño Bad Bunny alcanzó un nuevo récord en la industria musical al convertirse en el primer artista latino que supera los US$ 1,000 millones en ingresos generados por giras, de acuerdo con información difundida por la revista especializada Billboard.

Según los registros de Billboard Boxscore, el artista acumuló US$ 1,080 millones en recaudación y vendió 6,4 millones de entradas en 260 conciertos reportados. La cifra incluye las giras realizadas entre 2017 y 2019, además de “El Último Tour del Mundo” en 2022 y su actual recorrido mundial “Debí Tirar Más Fotos”.

La publicación destacó que menos de 25 artistas han logrado superar la barrera de los US$ 1,000 millones en los más de 40 años de historia de Boxscore. En ese grupo, Bad Bunny figura como el primer exponente latino en alcanzar ese nivel de ingresos por concepto de boletería y el primero en lograrlo interpretando música principalmente en español.

Actualmente, la gira “Debí Tirar Más Fotos” acumula US$ 360 millones en ingresos y 2.4 millones de boletos vendidos en sus primeras 41 presentaciones. Entre ellas destacan los diez conciertos ofrecidos en Madrid, realizados entre el 30 de mayo y el 15 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Esos espectáculos reunieron a 623,000 asistentes y permitieron que la gira alcanzara 2.36 millones de entradas vendidas, superando las 1.81 millones registradas por Take That en su gira Progress Live de 2011.

La gira “Debí Tirar Más Fotos” ya es la más exitosa de la carrera del cantante puertorriqueño en recaudación y asistencia. En la imagen, durante su presentación en el Super Bowl 2026. (Foto: EFE /EPA / CHRIS TORRES)

La gira que impulsó el récord

Antes de su paso por España, el artista llevó su gira a países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Portugal, entre otros mercados.

Billboard también comparó el desempeño de la gira con otros grandes espectáculos internacionales. Por ejemplo, la gira 14 On Fire de The Rolling Stones recaudó US$ 165.2 millones y vendió 863,000 entradas en Asia, Europa y Oceanía durante 2014.

Con los primeros resultados reportados de la etapa europea, Debí Tirar Más Fotos ya se convirtió en la gira más exitosa de la carrera de Bad Bunny tanto en ingresos como en asistencia, superando a World’s Hottest Tour, que en 2022 generó US$ 314,1 millones y reunió a 1.9 millones de espectadores.

La gira aún tiene fechas pendientes de ser contabilizadas antes de su cierre previsto para el 22 de julio en Bruselas. Las proyecciones apuntan a que la recaudación total podría superar los US$ 450 millones.

El artista ya había protagonizado otros hitos para la música en español. En 2020, el álbum El Último Tour del Mundo se convirtió en el primer disco íntegramente en español en liderar la lista Billboard 200. Dos años después, fue el primer artista de habla no inglesa en encabezar el ranking anual Top Artists de Billboard.

Asimismo, este año sumó otro reconocimiento al obtener el premio a Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música global.

Con información de EFE.