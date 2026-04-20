Había pocas soluciones. Rara vez se pueden contratar seguros tradicionales de cancelación de eventos tan cerca de la fecha del mismo. Incluso si se hubiera podido, la geografía era otro desafío. El sensor meteorológico oficial más cercano se encontraba a más de 1.5 kilómetros del recinto al aire libre, demasiado lejos —en una ciudad tropical con terreno escarpado y microclimas complejos— para considerarlo un indicador fiable para el pago de la indemnización.

Entonces, un equipo transatlántico de corredores de seguros, aseguradoras y meteorólogos ideó una solución para evitarle pérdidas a Bad Bunny: instalaron una estación meteorológica temporal dentro del estadio, vinculada a una póliza personalizada que pagaría una indemnización si la lluvia superaba un umbral determinado.

Esta solución improvisada demuestra que los organizadores de conciertos, eventos deportivos y en vivo están replanteando su enfoque ante la imprevisibilidad de la naturaleza, y resalta cómo un sector especializado del mercado de seguros está evolucionando para satisfacer esa necesidad.

El llamado seguro paramétrico, que no requiere prueba de pérdida, ha crecido en los últimos años ya que los fenómenos meteorológicos extremos perturban cada vez más la economía global. Las empresas de energías renovables lo usan para gestionar las fluctuaciones del viento y la luz solar. Otros acuden al seguro para proteger propiedades y mercancías de ciclones e inundaciones que interrumpen las cadenas de suministro.

Sin embargo, prepararse para un evento meteorológico hiperlocal en un lapso de apenas unas horas —por ejemplo, fuertes lluvias durante las carreras de la Fórmula 1— presenta un desafío único. El breve lapso de tiempo magnifica la volatilidad atmosférica, lo que dificulta que las aseguradoras calculen con precisión el riesgo. Las estaciones meteorológicas in situ pueden ayudar a mitigar este problema, con la salvedad de que cuánto más reducido sea el lapso de tiempo, más detallados deberán ser los datos.

“El factor limitante que tenemos en este negocio siempre son los datos”, dijo Ralph Renner , director de originación de Parameter Climate, asesor estratégico en riesgos.

Aunque Vaisala Oyj, la empresa finlandesa de inteligencia y monitoreo meteorológico que instaló el equipo y que cotiza en bolsa, se negó a revelar el nombre del artista, y la mayoría de los involucrados estaban sujetos a restricciones debido a acuerdos legales, una persona familiarizada con la operación confirmó que el cliente era Bad Bunny.

Estación meteorológica en el estadio

Para recopilar datos antes de los conciertos de Bad Bunny, se necesitaban refuerzos con urgencia. David Whitehead , que trabaja para Vaisala, voló a Medellín con el equipo a cuestas.

Cada día, Whitehead instalaba dos grupos de sensores en el estadio Atanasio Girardot. Uno era una estación meteorológica de grado militar que medía la temperatura, la velocidad del viento y las precipitaciones. El otro era un pluviómetro de reserva.

Con asientos en primera fila, sobre los que declinó revelar detalles, Whitehead se puso manos a la obra, supervisando el funcionamiento de los sensores e impidiendo que el personal curioso entre bastidores se acercara demasiado.

“La redundancia es clave”, dijo. “Realmente no podemos fallar. No puedo enterarme después de que algo no se grabó o fue erróneo”.

Dado que la principal preocupación del promotor era una tormenta lo suficientemente severa como para cancelar los conciertos, la póliza de seguro se estructuró para activarse si la lluvia superaba un cierto umbral antes o durante cada concierto, explicó Edoardo Ferri , suscriptor sénior de Descartes Underwriting SAS, con sede en París, que respaldaba la cobertura. Las indemnizaciones aumentaban con la cantidad de precipitación, hasta un límite predefinido.

Aunque la precipitación por sí sola determinaba si la póliza se pagaba, la instalación de una estación meteorológica completa añadía lo que Whitehead denominó “seguridad estadística”. Al registrar un rango de variables atmosféricas, el sistema dificultaba mucho la manipulación de las lecturas —por ejemplo, al apuntar un aspersor al sensor—, ya ​​que un aumento repentino de la precipitación sin cambios correspondientes en factores como la radiación solar y la humedad resultaría sospechoso.

Descartes no reveló el monto de la cobertura para los conciertos de Bad Bunny en Colombia, pero afirmó que puede entregar hasta US$ 80 millones por contrato para un rango de riesgos climáticos. Se vendieron unas 145,500 entradas para los tres conciertos, generando US$ 23.7 millones, según Pollstar, antes de considerar las ventas de comida y bebida, que también se habrían visto afectadas en caso de lluvia.

El equipo de representación de Bad Bunny no respondió a las solicitudes de comentarios.

Bad Bunny vs. el riesgo de base

Para Vaisala y Descartes, la estación meteorológica provisional fue una solución ingeniosa para lo que las aseguradoras denominan “riesgo de base”, es decir la posibilidad de que llueva en el recinto pero que la lluvia no se registre en una estación meteorológica oficial utilizada para la liquidación del contrato. Instalar la estación dentro del estadio resolvió ese problema.

“Si no pudiéramos tener la estación meteorológica en el recinto, no estoy seguro de que siquiera redactaríamos la póliza”, dijo Myles Roberts-Bailey, desarrollador de negocios en Descartes.

En ese contexto, el concierto en Colombia fue una prueba exitosa para ambas compañías, que ven una demanda aún mayor de seguros paramétricos personalizados combinados con monitoreo meteorológico in situ.

Según expertos del sector, este enfoque podría extenderse a otros eventos al aire libre. Incluso hace una década, ofrecer un servicio similar habría requerido un equipo de cuatro personas con una estación meteorológica mucho más voluminosa, empacada en diez maletas, explicó Whitehead. Los avances tecnológicos han reducido el tamaño de los sensores y simplificado el trabajo de campo. Ahora basta con enviar a una persona y un sensor meteorológico del tamaño de una caja de zapatos.

“Eso lo hace mucho más rentable y viable”, dijo Whitehead.

Una mejor recopilación de datos también está mejorando la forma en que se fijan los precios de los riesgos. Las mediciones in situ de mayor calidad ayudan a los suscriptores a reducir la incertidumbre, lo que puede disminuir los costos para los clientes, afirmó Paul Jones, director de análisis paramétrico para el Reino Unido y Europa de la correduría de seguros Lockton, que ayudó a gestionar la cobertura de los conciertos en Colombia.

La creciente demanda de eventos en vivo en la era pospandemia, que coincide con un clima cada vez más volátil, implica una mayor probabilidad de que los paramétricos desempeñen un papel importante.

Al final, los conciertos de Bad Bunny en Medellín se realizaron sin interrupciones de mal tiempo.

Tres días después, fuertes lluvias azotaron la ciudad, desencadenando inundaciones repentinas.