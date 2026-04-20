Bad Bunny se presenta en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 23 de enero.
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Agencia Bloomberg
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Bad Bunny tenía un problema. Días antes de que la megaestrella puertorriqueña se presentara en Colombia anteriormente este año, la posibilidad de fuertes lluvias amenazaba con que tres conciertos agotados en Medellín se convirtieran en pérdidas multimillonarias.

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