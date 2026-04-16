La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la edición 2026 del Manual del Sistema Evaluador de Invalidez (MSEI).

Esto con el objetivo de fortalecer el servicio a los afiliados, así como la calidad técnica y predictibilidad del proceso de evaluación y calificación de invalidez del sistema Privado de Pensiones (SPP).

Todo afiliado al SPP que haya sufrido una pérdida en su capacidad para trabajar y desenvolverse en su vida diaria debe someterse a un proceso de evaluación y calificación de invalidez con la finalidad de acceder a una pensión de invalidez que le permita reemplazar los ingresos que percibía como trabajador.

La actualización responde a la necesidad de consolidar, en un solo documento, las diversas modificaciones, precisiones técnicas y lineamientos generales emitidos desde la primera edición del manual, que hasta entonces se encontraban en múltiples directivas, dificultando la consulta de los comités médicos que son encargados de dicha evaluación y calificación.

La edición 2026 del MSEI incorpora tres beneficios principales al proceso de evaluación y calificación de invalidez:

Mayor coherencia y predictibilidad: al reunir en un solo instrumento las disposiciones vigentes, las decisiones emitidas por los comités médicos serán más consistentes y claras; en tanto, los afiliados y usuarios podrán contar con un solo cuerpo normativo para realizar sus consultas y elaborar sus fundamentos a la hora de solicitar una evaluación. Modernización y mejora de la calidad técnica: al incorporar criterios y mejoras que permiten realizar evaluaciones con mayor predictibilidad y menor margen de discrecionalidad. Transparencia y fortalecimiento institucional: el MSEI facilita su consulta a los usuarios, afiliados, aseguradoras y comités médicos al consolidar todas las modificaciones en una sola versión, contribuyendo a fortalecer la confianza en el proceso de evaluación de invalidez.

Esta edición 2026 establece que el contenido del manual debe actualizarse de manera periódica.

Con esta publicación, la SBS da un paso importante en la modernización del sistema evaluador de invalidez, fortaleciendo la legitimidad institucional y asegurando un proceso más ordenado, transparente y orientado a la calidad del servicio, en beneficio de los afiliados al SPP.