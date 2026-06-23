Tal como adelantó Gestión los primeros días de abril último, ProInversión informó que tres operadores especializados avanzaron a la etapa final del proceso para asumir la operación y gestión del Centro de Convenciones de Lima.

Se trata de GL Events Venues; Consorcio Centro de Convenciones - Exposistemas; y Grupo Heroica S.A.S., empresas que superaron la evaluación técnica, legal y financiera exigida por el concurso, quedando habilitadas para competir por la adjudicación del proyecto.

El proyecto se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) autofinanciada con un monto ascendente a US$ 151 millones para asegurar una gestión especializada que permita posicionar a Lima como uno de los principales destinos para congresos, convenciones, ferias y eventos corporativos a nivel internacional.

“Debido al nuevo marco normativo de las APP, hoy contamos con procesos más ágiles que nos permiten avanzar con mayor rapidez en proyectos estratégicos para el país. Este proyecto ya se encuentra en su tramo final y mantenemos el compromiso de adjudicarlo en julio de 2026. El objetivo es poner en valor una infraestructura de primer nivel y convertirla en una plataforma para atraer inversión, turismo y oportunidades para miles de peruanos”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión.

Ubicado en San Borja, el Centro de Convenciones de Lima cuenta con más de 15,000 metros cuadrados de infraestructura, 18 salas multifuncionales distribuidas en ocho niveles, tecnología de última generación y capacidad para recibir cerca de 10 mil personas de manera simultánea.

La adjudicación permitirá incorporar experiencia internacional en la gestión de este activo estratégico y fortalecer el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), una industria que genera visitantes de alto gasto, dinamiza la hotelería, gastronomía, transporte, comercio y contribuye al posicionamiento internacional del Perú.

Con este avance, ProInversión continúa impulsando una cartera de proyectos orientada a atraer inversión privada de calidad, mejorar la competitividad del país y generar mayores oportunidades de desarrollo económico.