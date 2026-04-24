Conceptos como ahorro, riesgo, rentabilidad o mercado bursátil generan cada vez más interés entre los peruanos, pero no siempre son comprendidos antes de tomar decisiones financieras. En ese contexto, especialistas coincidieron en que impulsar una educación financiera más accesible debe ser prioritario frente a la sofisticación de los productos de inversión.

El diagnóstico fue compartido durante el Wealth Expo Perú 2026, evento realizado en Lima los días 17 y 18 de abril, que congregó a más de 2,500 asistentes. El encuentro evidenció una tendencia clara: el interés por invertir viene en aumento, pero no necesariamente acompañado de herramientas suficientes para hacerlo de manera informada.

A lo largo de las jornadas, los panelistas coincidieron en que términos como diversificación o mercado de capitales deben dejar de percibirse como exclusivos de especialistas. En un escenario donde más personas buscan proteger su patrimonio y explorar nuevas alternativas financieras, remarcaron la necesidad de construir una cultura financiera más cercana al ciudadano.

Entre los participantes destacaron Mariangela Samán, analista senior de la Superintendencia del Mercado de Valores; Julio César Plácido, gerente de Corredoras y Fondos de la Bolsa de Valores de Lima; Ariana Bernales Polo, equity sales trader de BBVA Bolsa; César Sánchez Vega, economista y autor; y Alonso Choquecota Delgado, gerente general de InValor. Sus intervenciones reflejaron una visión compartida entre reguladores, operadores bursátiles, banca y divulgadores financieros.

El Wealth Expo Perú 2026 reunió a más de 2,500 asistentes y evidenció la brecha entre el interés por invertir y el conocimiento financiero en el país.

La discusión también abordó el impacto de las nuevas plataformas de inversión, que han ampliado el acceso, pero no siempre la comprensión. En ese sentido, advirtieron que la brecha entre interés y conocimiento puede derivar en decisiones apresuradas o mal informadas.

La agenda internacional reforzó este diagnóstico. Alejandro Zelniker (Uruguay), Rodrigo Martínez y Francy Gómez (Colombia), Jesús Obregón, Antonio Leal y Rodrigo Torres (México), y Gabriel Peñailillo (Chile) abordaron tendencias de inversión, expansión regional y las principales dinámicas del ecosistema financiero latinoamericano, ampliando la mirada sobre los desafíos que comparte la región en materia de cultura financiera.

El perfil de los asistentes —que incluyó desde aficionados hasta inversionistas más experimentados— y la convocatoria alcanzada reflejan que la educación financiera ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en una preocupación cada vez más relevante en el país.