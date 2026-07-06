Jorge Marticorena juró este lunes como ministro de Educación durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.
Jorge Marticorena juró este lunes como ministro de Educación durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El congresista Jorge Marticorena, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), asumió este lunes el , tras prestar juramento en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, José Balcázar, en Palacio de Gobierno.

Con esta designación, Marticorena reemplaza a .

El ahora titular del sector llegó al Congreso por Perú Libre, agrupación con la que obtuvo un escaño parlamentario. Sin embargo, dejó esa organización política en 2022 y, desde 2024, forma parte de Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, de acuerdo con información del portal Infogob.

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Renuncia de María Esther Cuadros

Marticorena asume el despacho ministerial luego de que mediante una carta dirigida al presidente José Balcázar.

La exministra había asumido funciones el 17 de marzo de 2026 y permaneció poco más de tres meses al frente del Minedu.

En su carta de renuncia, agradeció la confianza otorgada para ejercer el cargo y sostuvo que desempeñó sus funciones con “integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público”, contribuyendo, según indicó, al fortalecimiento de las políticas educativas del país.

Jorge Marticorena juró este lunes como ministro de Educación durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.
Jorge Marticorena juró este lunes como ministro de Educación durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los por su compromiso institucional y extendió un mensaje de agradecimiento a los docentes del país por su labor en la formación de los estudiantes.

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La salida de Cuadros se produjo en medio de cuestionamientos políticos. Semanas antes, un grupo de 22 congresistas, en su mayoría de Fuerza Popular, presentó una moción para interpelarla por una presunta intención de remover al jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Vicente Santillán.

Además, la exministra afronta una denuncia constitucional presentada por la congresista Tania Ramírez por una presunta infracción a diversos artículos de la Constitución.

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