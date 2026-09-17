Las expectativas de las empresas para contratar trabajadores se encuentran en su nivel más alto desde que existe registro, en momentos en que el avance de la inteligencia artificial y la automatización empieza también a modificar los perfiles que demanda el mercado laboral.

El índice de expectativas de contratación de personal a 12 meses llegó a 64.9 puntos en agosto, por encima de los 64.4 registrados en julio y los 63 de junio. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destacó el resultado este martes durante su presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

“Estamos llegando a niveles optimistas”, señaló el ministro, quien sostuvo que la mejora de las expectativas laborales acompaña el crecimiento de la economía y de la inversión privada.

Según la información del Banco Central de Reserva (BCRP), el indicador se encuentra en terreno optimista —por encima de los 50 puntos— y alcanzó en agosto su mayor nivel desde que comenzó a registrarse esta serie, en 2018.

McDonald’s busca capacitar jóvenes

Pero el mayor interés por contratar viene acompañado de cambios en las capacidades que requieren las empresas. Sheput reveló que el Ministerio de Trabajo prepara un convenio con McDonald’s( Arcos Dorados), para capacitar jóvenes ante las nuevas necesidades de la compañía.

El ministro indicó que un día antes sostuvo una reunión con la vicepresidenta para América Latina de la empresa y señaló que McDonald’s se encuentra modificando tecnologías y procesos, lo que estaría generando nuevas necesidades de capacitación.

“McDonald’s también está cambiando de tecnología, de procesos, y necesita una nueva oleada de capacitación juvenil”, afirmó.

El acuerdo se realizaría mediante Jóvenes Productivos, programa del MTPE que busca conectar la capacitación de trabajadores con los perfiles demandados por las empresas.

Sheput señaló que el objetivo es identificar primero qué puestos y competencias requiere el sector privado y posteriormente capacitar a las personas para que puedan cubrirlos. Agregó que el ministerio ya suscribió un convenio con Hyundai y busca ampliar este tipo de cooperación con otras organizaciones.

Empresas quieren contratar: empleo e IA cambian perfiles laborales. Foto: MTPE.

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IA empieza a modificar los empleos

El escenario, sin embargo, no solo implica la aparición de nuevos perfiles laborales. Sheput advirtió que la inteligencia artificial, la automatización y la robotización ya están modificando determinadas ocupaciones y sostuvo que algunas empresas están incorporando estas herramientas en procesos que anteriormente requerían profesionales.

Entre las profesiones que mencionó se encuentran derecho, contabilidad, administración y psicología. Según el ministro, algunas compañías están adoptando tecnologías con inteligencia artificial y, en determinados procesos, prescindiendo de profesionales.

Ante este escenario, consideró necesario adaptar tanto la legislación como la formación profesional. El MTPE ya instaló una comisión sectorial que analizará el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y elaborará propuestas frente a estos cambios.

Uno de los problemas identificados por Sheput es que el país no tendría actualmente suficiente capital humano para determinadas actividades. Según indicó, existe demanda de algunos perfiles que no logra cubrirse localmente, situación que incluso estaría llevando a recurrir a profesionales extranjeros.

Capacitación ante el nuevo mercado laboral

El ministro planteó que la educación y capacitación laboral deberán responder con mayor rapidez a estos cambios. Como ejemplo, señaló que cerca del 80% de los puestos requeriría actualmente alguna competencia digital, aunque advirtió que utilizar un teléfono inteligente o herramientas digitales básicas no necesariamente significa contar con las capacidades que exige el mercado.

El problema adquiere especial relevancia entre los jóvenes. Durante su exposición, Sheput señaló que cerca de 1.5 millones no estudian ni trabajan y sostuvo que alrededor del 40% de quienes terminan quinto de secundaria tampoco estudia ni trabaja al año siguiente.

Para el titular del MTPE, el desafío será aprovechar el actual escenario favorable para la contratación y, al mismo tiempo, preparar a los trabajadores para puestos que están cambiando como consecuencia de la tecnología.

En esa línea, sostuvo que los cambios vinculados con inteligencia artificial, automatización y robotización requerirán una agenda que involucre al Gobierno, empleadores y trabajadores, pero también modificaciones en la educación y capacitación para responder a las nuevas demandas del mercado laboral.