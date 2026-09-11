Los resultados del PISA dejaron una gran preocupación, pero el escenario peruano juvenil se torna más adverso. | Foto: Andina
Los resultados del PISA dejaron una gran preocupación, pero el escenario peruano juvenil se torna más adverso. | Foto: Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Los recientes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que se aplica a jóvenes de alrededor de 15 años, presentaron resultados adversos y altamente preocupantes para el Perú.

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