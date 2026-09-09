Una amplia mayoría de los estudiantes peruanos de 15 años aún no alcanza las competencias básicas, según PISA 2025. En Matemática, 7 de cada 10 estudiantes se ubicaron por debajo del nivel básico (Nivel 2); y en Lectura, casi 6 de cada 10.

PISA considera el Nivel 2 como el umbral básico de competencia: en Matemática, alcanzarlo implica representar situaciones simples, como comparar dos rutas o convertir precios entre monedas; y en Lectura, identificar la idea principal de un texto y localizar información.

Al comparar los resultados con el 2022, el retroceso es marcado en ambas materias. En Matemática, el puntaje promedio cayó 9 puntos, de 391 en el 2022 a 382 en el 2025, mientras que en Lectura disminuyó 18 puntos, de 408 a 390.

Así, solo el 0.5% de alumnos medidos en Perú tuvieron un “rendimiento superior” en ciencias, lectura o matemáticas, mientras que el 46.6% registró un “bajo rendimiento” (por debajo del nivel 2) en las materias medidas.

Es más, una mirada a la última década muestra, además, que las mejoras registradas inicialmente no fueron sostenibles. En Matemática, el puntaje aumentó de 387 en el 2015 a 400 en el 2018, para luego caer a 391 en el 2022 y a 382 en el 2025.

En Lectura, pasó de 398 en el 2015 a 401 en el 2018 y a 408 en el 2022, antes de caer a 390 en el 2025. Así, en ambas materias, los puntajes del año pasado terminaron incluso por debajo de los registrados una década atrás (2015).

Prueba PISA 2025. Elaboración: CPC - Gestión

El rezago también es evidente frente a otros países. En el 2025, solo 30% de los estudiantes peruanos alcanzó al menos el Nivel 2 en Matemática, frente a 41% en Chile y 65% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En Lectura, lo hizo 42%, frente a 62% y 69%, respectivamente.

Además, entre el 2022 y 2025, Perú retrocedió en ambas materias: perdió 9 puntos en Matemática y 18 en Lectura, como se mencionó. En esta última, la caída fue mayor que las registradas por Chile (-12), Colombia (-10) y México (-7).

Prueba PISA 2025. Elaboración: CPC - Gestión

Prueba PISA 2025. Elaboración: CPC - Gestión

Indicadores que influyen

El rezago educativo del Perú frente a la OCDE presenta marcadas diferencias según el nivel socioeconómico de los estudiantes. En PISA 2025, el 25% de estudiantes con mayor nivel socioeconómico obtuvo 425 puntos en Matemática y 437 en Lectura, ubicándose a 38 y 24 puntos, respectivamente, del promedio de la OCDE (463 y 461 puntos).

En contraste, el 25% más desfavorecido obtuvo apenas 350 puntos en Matemática y 355 en Lectura, ampliando su distancia frente al promedio OCDE a 113 y 106 puntos, respectivamente. Así, el rezago frente a la OCDE es considerablemente menor entre los estudiantes más favorecidos y se concentra con mucha mayor intensidad entre aquellos de menor nivel socioeconómico.

El deterioro de los aprendizajes no ocurre de manera aislada. En los últimos años, el sistema educativo también ha debilitado mecanismos destinados a asegurar la meritocracia y la calidad docente.

La Prueba Única Nacional (PUN), filtro para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM), redujo su rigurosidad y la tasa de clasificados pasó de 11% en promedio entre el 2015 y 2019 (21.785 docentes por concurso) a 46.3% en el 2022 (128.000) y 30.1% en el 2024 (67.117), última aplicación para el concurso de ingreso a la CPM en Educación Básica.

Además, las evaluaciones de desempeño solo se han aplicado en educación inicial. A ello se sumaron normas que flexibilizaron los mecanismos meritocráticos: por ejemplo, la Ley N° 31996, promulgada en abril del 2024 por insistencia del Congreso de la República, permitió el ingreso excepcional de docentes interinos a la carrera sin pasar por el Concurso de Nombramiento.

A estos problemas se suma el impacto que dejó la pandemia sobre el proceso educativo. En la medición anterior, PISA 2022, el 55% de los estudiantes peruanos reportó que su escuela permaneció cerrada por más de tres meses. Además, durante la educación remota, 40% señaló haber tenido problemas al menos una vez por semana para entender las tareas y 36% para encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, frente a 34% y 24%, respectivamente, en la OCDE.

A nivel internacional, PISA encuentra que los sistemas que evitaron cierres prolongados para una mayor proporción de sus estudiantes tendieron a registrar mejores resultados en Matemática.

Prueba PISA 2025. Elaboración: CPC - Gestión

Incremento de recursos

El fuerte incremento de los recursos destinados a educación, sin mejoras equivalentes en los resultados ni en las condiciones del servicio, evidencia problemas en la calidad y efectividad del gasto educativo. Entre el 2015 y 2025, la remuneración de la primera escala magisterial para una jornada de 30 horas pasó de S/ 1,555 a S/ 3,501 (125%) y la planilla de educación básica, de S/ 9,356 millones a S/ 24,819 millones (165%).

En materia de infraestructura, el indicador sobre el estado de las aulas está disponible desde el 2020; esto permite comparar. La inversión pública en educación básica alcanzó S/ 6,981 millones en el 2025, alrededor de 2.5 veces lo ejecutado en el 2020. Sin embargo, la proporción de locales públicos con aulas en buen estado cayó de 28.5% a 23.9% en ese periodo. Es decir, el año pasado menos de uno de cada cuatro locales tenía sus aulas en buen estado.

Frente a ello, se requiere recuperar la meritocracia y mejorar la calidad del gasto educativo. Las evaluaciones de desempeño deben implementarse en todos los niveles de la educación básica, cumplir la periodicidad de cinco años establecida en la Ley de Reforma Magisterial y, sobre la base de rúbricas objetivas, identificar efectivamente a los docentes que no conducen adecuadamente el proceso de enseñanza. Asimismo, el incremento de los recursos debe acompañarse de una gestión de la inversión que asegure mejoras efectivas en las condiciones en que estudian los alumnos.

En materia de infraestructura educativa, se requiere avanzar hacia una gestión orientada al cierre efectivo de brechas y no únicamente al incremento del gasto. Para ello, los proyectos de mayor impacto podrían ser agregados y escalados mediante mecanismos que permitan aprovechar economías de escala y mejores prácticas de ejecución.

Aquellos orientados a cerrar brechas críticas de infraestructura podrían encargarse a unidades ejecutoras especializadas de alcance regional o nacional, particularmente cuando exista una baja capacidad de ejecución a nivel local. Asimismo, cuando resulte conveniente, podrían emplearse mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) o Asociación Público-Privada (APP) para el desarrollo, operación o mantenimiento de la infraestructura.