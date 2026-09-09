Renzo Reggiardo planteó evaluar que la Municipalidad Metropolitana de Lima asuma competencias en materia educativa. Foto: MML.
Renzo Reggiardo planteó evaluar que la Municipalidad Metropolitana de Lima asuma competencias en materia educativa. Foto: MML.
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Redacción Gestión
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El , consideró necesario evaluar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asuma competencias en materia educativa, luego de conocerse , que evidenciaron un retroceso del Perú y un desempeño por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Reggiardo sostuvo que la situación debe llevar a revisar el rol que actualmente cumple la MML en la gestión de la educación en la capital.

“Nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima ejercemos también el rol de Gobierno Regional Metropolitano. Es decir, el alcalde también es el gobernador regional de la jurisdicción más grande del Perú y que está además centrada en la capital”, señaló a RPP.

En esa línea, el burgomaestre no descartó retomar iniciativas orientadas a que la Municipalidad Metropolitana de Lima cuente con mayores atribuciones en el sector educativo.

“Creo que es importante también tomarlo en cuenta porque (Lima) es el único gobierno regional de todo el país que no tiene esas competencias, lo cual resulta también preocupante porque hay que atender esas necesidades a la brevedad posible”, afirmó.

El alcalde de Lima se pronunció tras conocerse los resultados de Perú en la prueba PISA 2025. Foto: Minedu.
El alcalde de Lima se pronunció tras conocerse los resultados de Perú en la prueba PISA 2025. Foto: Minedu.

Reggiardo también se refirió al desempeño del país en la evaluación internacional y manifestó su confianza en que los resultados puedan mejorar en la próxima edición de PISA. En ese sentido, destacó el trabajo que pueda desarrollar el ministro de Educación, José Antonio Chang, para revertir la situación.

Perú retrocede en PISA 2025

La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) se realiza cada tres años y mide las competencias de estudiantes de 15 años en ciencia, matemática y comprensión lectora.

En ciencia,

El retroceso también se observa en comprensión lectora. Perú alcanzó 390 puntos, por debajo de los 398 registrados en 2015 y de los 408 obtenidos en 2022.

Los resultados ubican al Perú, junto con países como Albania, Bulgaria, Colombia y México, entre las naciones que se encuentran por debajo del promedio de la OCDE, organismo al que el país busca adherirse.

Ante este escenario, la propuesta de Reggiardo apunta a que Lima Metropolitana tenga un mayor papel en la gestión educativa de la capital, bajo su condición de Gobierno Regional Metropolitano.

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