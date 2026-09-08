El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para intercambiar experiencias sobre seguridad ciudadana y conocer el modelo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, realizado en el Palacio Municipal, la delegación argentina expuso sobre el funcionamiento de su fuerza policial, su relación con los vecinos y la respuesta frente a los delitos.

La presentación estuvo a cargo de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien estuvo vinculada durante cerca de 15 años con la administración de esta fuerza.

“Si hoy ven las estadísticas, cómo ha bajado el delito, cómo el vecino valora tener su propia fuerza de seguridad cercana, donde puede llevar sus dudas, donde se le resuelve el delito en el instante. Por eso, para mí es trascendental lo que está pasando acá en Lima con la propuesta del alcalde”, sostuvo Ferrero.

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Reggiardo destacó la importancia de conocer experiencias internacionales frente a los desafíos de seguridad de las grandes ciudades. “Hay que tomar decisiones valientes, decididas, con claridad, a pesar de las críticas que puedan haber”, afirmó. También recordó el intercambio sostenido anteriormente con la Policía Municipal de Madrid.

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El encuentro se realizó en el marco de la propuesta del alcalde para crear una Policía Municipal en Lima, que busca contar con un cuerpo especializado para atender delitos menores y colaborar con el control del tránsito.

La iniciativa ha sido materia de conversaciones entre Reggiardo y la presidenta de la República, Keiko Fujimori, así como con gremios de transportistas y comerciantes, quienes han expresado su respaldo.

Renzo Reggiardo se reunió con autoridades de Buenos Aires para conocer el modelo de su fuerza policial y sus estrategias de seguridad ciudadana. Foto: MML.

Reggiardo señaló que el intercambio con las autoridades argentinas también permitió abordar las problemáticas que enfrentan ambos países y la posibilidad de recoger aportes de sus experiencias.

“Hemos podido hablar de la estructura de Estado, de las problemáticas que tienen estas dos naciones históricamente hermanas y viendo la posibilidad de que podamos crecer ambos países con nuestras realidades”, indicó.

Cabe precisar que la Policía Municipal y la Guardia Metropolitana son iniciativas diferentes. Esta última, presentada hace unos días, está conformada por agentes de seguridad privada de EMAPE y tiene como función la protección de la infraestructura, las operaciones y los trabajadores de esta entidad.

En la reunión también participaron jueces, funcionarios de la Auditoría General y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.