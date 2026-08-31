El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se evalúa la posibilidad de destinar parte de los cerca de 100 coches ferroviarios donados a la capital a las ciudades de Puno y Tacna, a fin de que puedan ser utilizados para brindar un servicio ferroviario en ambas regiones.

La autoridad edil señaló que ya existen conversaciones preliminares con los gobernadores de Puno y Tacna sobre esta alternativa, aunque aclaró que la propuesta todavía se encuentra en una etapa inicial y requeriría modificar el acuerdo original de donación, que establece que los coches deben ser utilizados en Lima Metropolitana.

“Hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno y a la ciudad de Tacna, y hay conversaciones que se han venido tratando de forma preliminar con los gobernadores de estas ciudades”, manifestó.

Reggiardo destacó las condiciones de los coches ferroviarios y señaló que se encuentran equipados con butacas, aire acondicionado y servicios higiénicos, informó la Agencia Andina.

“Son casi 100 coches y son coches todos en perfectas condiciones, muy bien presentados, de acero inoxidable, con butacas, con aire acondicionado, con servicios higiénicos, todo de primer nivel”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que cualquier eventual cambio de destino deberá ser coordinado con Caltrain, empresa estadounidense que realizó la donación, debido a que el acuerdo original contempla que las unidades sean destinadas al servicio ferroviario en Lima Metropolitana.

“Tendremos que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos, seguramente haremos una coordinación previa con el embajador de Norteamérica, Bernie Navarro, para ver la posibilidad de modificar, a través de una adenda, el contrato original”, indicó.

Alcalde Reggiardo anunció nuevo traslado de coches ferroviarios como parte del proceso para poner en servicio el Tren Lima-Chosica. Foto: MML.

Trasladan coches al patio de maniobras de Chosica

En paralelo, Reggiardo anunció que continuará próximamente el traslado progresivo de los coches ferroviarios hacia el patio de maniobras y mantenimiento ubicado en Chosica, como parte del proceso para poner en servicio el Tren Lima-Chosica.

Informó que recientemente sostuvo una reunión con ejecutivos de ProInversión y señaló que también abordó este tema con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Según explicó, el Gobierno central derivará a ProInversión los asuntos relacionados con el contrato y los procedimientos pendientes para la movilización de los coches.

“El Gobierno central va a derivarle a ProInversión todo lo concerniente al contrato y todo lo pendiente respecto a la movilización del tren. El tren se va a mover, yo se lo digo porque lo he conversado con la propia presidenta de la República. Hay que cumplir con los procedimientos y los plazos, pero hacia eso estamos yendo y va a empezar a funcionar pronto”, afirmó.

La autoridad edil recordó que cinco coches ya fueron movilizados en una primera etapa mediante una locomotora hasta el patio de maniobras y mantenimiento de Chosica.

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Según indicó, esta primera operación permitió comprobar que las unidades pueden recorrer la ruta y que no existen inconvenientes relacionados con su paso por los túneles o su compatibilidad con los rieles.

“Ya se movieron. Hay cinco coches con una locomotora en Chosica que funciona perfectamente”, manifestó.

“Funciona el sistema, funciona todo. Hay temas que hay que ajustar, que hay que mejorar, que hay que implementar para que se haga de la mejor manera y podamos tener el servicio lo más pronto posible”, agregó.

El alcalde señaló que los demás coches serán trasladados progresivamente a Chosica, donde continuarán los trabajos de mantenimiento y preparación necesarios antes de su eventual puesta en funcionamiento.