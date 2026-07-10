Tren Lima-Chosica conectará el Cercado con Lurigancho-Chosica. Se prevé que reducirá los tiempos de desplazamiento en beneficio de millones. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, señaló que Proinversión y el concesionario Ferrovías Central Andina están en la etapa final para suscribir la adenda del contrato para que funcione el tren Lima-Chosica.

En diálogo con la prensa, “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se firme lo más pronto posible. Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, mencionó.

Además, agregó que la presidenta electa Keiko Fujimori ha mostrado su apoyo a la puesta en marcha del tren Lima-Chosica.

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El burgomaestre precisó que se están realizando las gestiones necesarias para adelantar la firma del contrato.

la primera, sería para que el tren opere en un solo sentido con dos trayectos diarios sin paraderos intermedios.

“Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, apuntó.

Reggiardo reiteró que

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El alcalde precisó que , y disponen de “aire acondicionado, baños, acero inoxidable, espacios para bicicletas, dos pisos, butacas, etcétera”.

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