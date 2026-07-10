Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, señaló que Proinversión y el concesionario Ferrovías Central Andina están en la etapa final para suscribir la adenda del contrato para que funcione el tren Lima-Chosica.

En diálogo con la prensa, Reggiardo sostuvo que se reunió con Proinversión y el ofrecimiento “está garantizado”. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se firme lo más pronto posible. Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, mencionó.

Además, agregó que la presidenta electa Keiko Fujimori ha mostrado su apoyo a la puesta en marcha del tren Lima-Chosica.

El burgomaestre precisó que se están realizando las gestiones necesarias para adelantar la firma del contrato.

Cabe recordar que se contemplaba la suscripción del convenio en tres fases, tal como informó Gestión: la primera, sería para que el tren opere en un solo sentido con dos trayectos diarios sin paraderos intermedios.

“Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, apuntó.

Reggiardo reiteró que Lima “no se puede dar el lujo” de tener “un tren de tal magnitud detenido”.

El alcalde precisó que los trenes están absolutamente disponibles para ser utilizados, y disponen de “aire acondicionado, baños, acero inoxidable, espacios para bicicletas, dos pisos, butacas, etcétera”.