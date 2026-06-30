Desde este martes 7 de julio los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
Tipo de pago: abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.
Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:
- A – C: 7 de julio.
- D – L: 8 de julio.
- M – Q: 9 de julio.
- R – Z: 10 de julio.
- Convenios internacionales: 14 de julio.
- Incluye pensionistas Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 13 al 25 de julio.
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Decreto Ley N° 18846:
Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
- Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio.
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Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
- Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 18 al 25 de julio.
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Ley N° 30003 pensionistas pesqueros:
Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
- Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
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Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo:
Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
- Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.