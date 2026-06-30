Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de julio 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para junio. Foto: Andina.
Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de julio 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para junio. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Desde este martes 7 de julio los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la .

Cronograma para el pago de ONP

Tipo de pago: abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.

Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:

  • A – C: 7 de julio.
  • D – L: 8 de julio.
  • M – Q: 9 de julio.
  • R – Z: 10 de julio.
  • Convenios internacionales: 14 de julio.
  • Incluye pensionistas 
  • : del 13 al 25 de julio.
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Decreto Ley N° 18846:

Tipo de pago:

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Cronograma de pagos ONP | Foto: Andina
Cronograma de pagos ONP | Foto: Andina

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
  •  (pensiones por encargo): del 18 al 25 de julio.

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Ley N° 30003 pensionistas pesqueros:

Tipo de pago:

  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
  • : del 18 al 25 de julio.

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Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo:

Tipo de pago:

  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio.
  • : del 18 al 25 de julio.

Si tienes alguna duda o consulta

La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de junio 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma.| Foto: Andina
Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de junio 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma.| Foto: Andina

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