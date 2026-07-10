Desarrollo Ferroviario. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, como instrumento que permitirá orientar la planificación y priorización de iniciativas ferroviarias en el largo plazo a nivel nacional.

Vía , publicado este viernes en el diario El Peruano, se encargó a la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Ferroviario del MTC la coordinación de las acciones que correspondan para la implementación y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, en coordinación con los órganos respectivos.

promoviendo un sistema de ferrocarriles seguro, eficiente, moderno, sostenible e integrado que contribuya al crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial del país.

Vista panorámica del sistema ferroviario que conectaría Chosica con Lima en una primera etapa del proyecto. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
Vista panorámica del sistema ferroviario que conectaría Chosica con Lima en una primera etapa del proyecto. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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La norma también dispone la derogación de la Resolución Ministerial Nº 396-2016-MTC/01.02 (emitida en junio del 2016), la cual aprobó el anterior Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario.

El MTC cumple las funciones de planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar la infraestructura y los servicios de transporte ferroviario, en el ámbito de su competencia.

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