El Pleno del Congreso aprobó hoy el dictamen de insistencia recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que plantea promover el estudio y fortalecimiento del desarrollo ferroviario en el país, con el objetivo de facilitar la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario.

La representación nacional respaldó la insistencia con 93 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones, por lo que mantuvo los mismos términos de la autógrafa de ley observada por la Presidencia de la República.

La iniciativa se originó en los proyectos de ley 408/2021-CR, 1721/2021-CR, 3330/2022-CR, 5471/2022-CR, 6924/2023-CR, 8054/2023-CR, 8326/2023-CR, 8934/2024-CR y 8979/2024-CR.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori (AP), explicó que la norma busca impulsar la construcción, ejecución, mejoramiento, ampliación y modernización de la infraestructura ferroviaria en diversas zonas del país. Además, precisó que los proyectos deberán contar con la certificación ambiental correspondiente, emitida por el sector competente.

El legislador sostuvo que la propuesta declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos ferroviarios destinados a mejorar la conectividad entre departamentos, promover el comercio nacional e internacional, fortalecer la competitividad del país y ampliar los servicios de transporte de pasajeros y carga.

Proyectos ferroviarios

Dentro de los proyectos considerados figuran el ferrocarril Trujillo-Chiclayo-Piura, el tren logístico minero y de pasajeros Cajamarca-Chiclayo-Puerto Eten, el ferrocarril Lima-Ica, el ferrocarril Puerto San Juan de Marcona-Andahuaylas, el ferrocarril Lima-Barranca, el Túnel Trasandino en la ruta Lima-Junín y el Corredor Ferroviario Este Lima-Ricardo Palma.

Asimismo, la iniciativa comprende la rehabilitación complementaria del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el corredor minero macrorregional de Cajamarca, el ferrocarril en los tramos sur y suroriente de Arequipa, Puno y Cusco, el Tren Blanco de Arequipa, el tren Iquitos-Yurimaguas, el megaproyecto ferroviario bioceánico, el tren Puno-Desaguadero y el ferrocarril de Pucallpa a la Costa.

La iniciativa también encarga al Ministerio de Transportes ejecutar las acciones, estudios y planes necesarios para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, en coordinación con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Además, dispone que los proyectos puedan incorporarse al Programa Multianual de Inversiones a partir del año fiscal 2026.

En esa línea, la propuesta establece que los gobiernos regionales y locales participen en los estudios e implementación de los proyectos, de acuerdo con sus competencias, a fin de promover el desarrollo económico y social en sus respectivas jurisdicciones.

Luego de exponer el dictamen, Mori Celis pidió el respaldo del Pleno y afirmó: “Su aprobación por el Pleno constituye una medida coherente con el interés nacional, orientada a cerrar brechas de infraestructura, mejorar la competitividad y promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo”.