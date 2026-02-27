Este viernes 27 de febrero de 2026, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) –que agrupa a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)– encabezará un paro con movilización nacional hacia el Congreso en rechazo a la reforma laboral que se debatirá ese mismo día en el Senado. Como la medida tendrá alcance en todo el país, muchos ciudadanos que utilizan subtes, trenes y colectivos se preguntan cómo funcionarán estos servicios durante la jornada. En esta nota te contamos qué se sabe hasta ahora.

Imagen de archivo de una parada del Subte en Buenos Aires, Argentina. (Foto: AFP)

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBTES, TRENES Y COLECTIVOS EL VIERNES 27 DE FEBRERO

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) no confirmaron su participación en el paro de este 27 de febrero de 2026, por lo que se espera que el transporte público funcione con normalidad, aunque podrían registrarse demoras, desvíos y mayores tiempos de viaje por los cortes y la movilización al Congreso.

Subtes

Las líneas de subte y el Premetro brindarán al público su servicio con normalidad, después de que no anunciaron su adhesión al paro del FreSU.

Puede haber interrupciones puntuales o cierre de accesos en estaciones cercanas al Congreso y al recorrido de la marcha.

Trenes

Las principales líneas metropolitanas, como Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, entre otras, no convocaron al paro del 27 de febrero; por tanto, el servicio será el habitual.

Podrían producirse demoras o reprogramaciones si las columnas o cortes de calles afectan accesos a estaciones clave.

Colectivos

La UTA no llamó a un paro de colectivos para este viernes 27, de modo que los buses deberán circular con su esquema normal de horarios y frecuencias.

Posiblemente haya desvíos y demoras en las líneas que pasan por el centro porteño, especialmente en la zona de Avenida de Mayo, Congreso y alrededores.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA USUARIOS

Antes de salir, consulta el estado de cada línea en las apps oficiales, redes de las empresas y del gobierno de la ciudad.

Sal con más tiempo del habitual, prevé recorridos alternativos y ten en cuenta que puede haber calles cortadas y mayor congestión en el área del Congreso.

Convocatoria para el paro y movilización al Congreso de los gremios y sindicatos este 27 de febrero de 2026 (Foto: FreSU)