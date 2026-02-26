Los sindicatos y gremios de Argentina realizarán un paro con movilización nacional este viernes 27 de febrero de 2026, en el marco de una jornada de protesta por la situación económica y laboral que atraviesan amplios sectores de la población. La medida contará con la adhesión de diversas organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), por lo que se esperan fuertes restricciones en los servicios y una masiva concentración frente al Parlamento. En este contexto, te contamos por qué saldrán a protestar.

Convocatoria para el paro y movilización al Congreso de los gremios y sindicatos este 27 de febrero de 2026 (Foto: FreSU)

¿POR QUÉ LOS SINDICATOS Y LOS GREMIOS SALDRÁN A PROTESTA ESTE 27 DE FEBRERO EN ARGENTINA?

Los sindicatos y gremios que convocaron al paro y la movilización nacional del 27 de febrero de 2026 lo hacen, principalmente, para rechazar la reforma laboral que se debatirá ese mismo día en el Senado y reclamar aumentos salariales.

Motivo principal del paro con movilización

La medida está impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y se alinea con el tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral (también llamado Ley de Modernización Laboral), al que los gremios califican de regresivo porque –aseguran– precariza el empleo, debilita la estructura sindical y recorta derechos históricos.

En otras palabras, la consigna central de la jornada de protesta es: “en contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”.

También hay otros reclamos

Además del rechazo a la reforma laboral, se reclama la recomposición de salarios frente a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de trabajadores públicos y privados en los últimos meses.

En el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se sumó a la protesta, y gremios docentes, se suman demandas específicas: frenar el ajuste en el sector público, garantizar paritarias que compensen la inflación reciente y, en algunos comunicados, el rechazo a proyectos como la baja en la edad de punibilidad.

Manifestantes se protegen tras una pancarta que dice "La reforma laboral mata mi libertad" de un cañón de agua disparado por la policía antidisturbios durante una protesta convocada por sindicalistas contra el debate sobre la reforma laboral en el Congreso Nacional de Buenos Aires el 11 de febrero de 2026 (Foto: Luis Robayo / AFP)

¿A QUÉ HORA ES LA CONVOCATORIA Y CÓMO SERÁ LA MOVILIZACIÓN?

El paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso, convocado por el FreSU, comenzará a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta, en el centro de Buenos Aires. Desde allí, marcharán por la Avenida de Mayo en dirección al Congreso de la Nación, donde se concentrarán durante el debate parlamentario.

¿QUIÉNES SE SUMARON A LA CONVOCATORIA?

Como lo mencionamos líneas arriba, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que formará parte de la protesta. Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad, señaló: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma también respaldan la jornada. Ambas aportarán sus estructuras para fortalecer la presencia en las calles. También se encuentra la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), que representa a los empleados del sector aceitero y garantiza el cese de tareas en sus plantas industriales, publica La Nación.

Un hombre se sienta en la acera mientras la policía toma posiciones durante una protesta frente al Congreso, donde se debate la reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires el 19 de febrero de 2026 (Foto: Luis Robayo / AFP)

LO QUE RECHAZAN DE LA REFORMA LABORAL

Indemnización más baja: se calcula sobre el sueldo básico, sin extras ni plus, y se reemplaza por un fondo que abarata el despido.

se calcula sobre el sueldo básico, sin extras ni plus, y se reemplaza por un fondo que abarata el despido. Mayores despidos: se reducen costos y se amplían causales, lo que habilita desvinculaciones más rápidas y masivas.

se reducen costos y se amplían causales, lo que habilita desvinculaciones más rápidas y masivas. Jornadas más largas: se habilitan esquemas de hasta 12 horas y mayor flexibilidad horaria a favor de la empresa, jamás del empleado.

se habilitan esquemas de hasta 12 horas y mayor flexibilidad horaria a favor de la empresa, jamás del empleado. Menos fuerza sindical: se debilitan convenios colectivos, se priorizan acuerdos por empresa y se tocan las fuentes de financiamiento de los gremios.

se debilitan convenios colectivos, se priorizan acuerdos por empresa y se tocan las fuentes de financiamiento de los gremios. Más trabas a la huelga: se amplían los “servicios esenciales” y se exigen guardias mínimas más altas, reduciendo el impacto de los paros.