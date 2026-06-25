Tras los cuestionamientos expresados por la Municipalidad de San Miguel al proyecto Arena Lima, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo tomó contacto con su homólogo distrital para promover un espacio de diálogo sobre la propuesta que se evalúa en el entorno del Parque de las Leyendas.

En un pronunciamiento oficial, la comuna limeña señaló que pretende abrir canales de diálogo para exponer los alcances del proyecto y promover una evaluación integral de la propuesta.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/0soAt4PFvc — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 25, 2026

Asimismo, consideró necesario evitar posiciones aisladas respecto a la iniciativa y advirtió que la difusión de información imprecisa podría afectar la comprensión ciudadana y los procesos de inversión actualmente en evaluación.

En su comunicado, la Municipalidad de Lima agregó que el intercambio de información permitirá que las decisiones y opiniones sobre el proyecto se sustenten en una evaluación integral de sus características e impactos.

El origen de la controversia:

El último 23 de junio el municipio de San Miguel decidió no autorizar la ejecución del proyecto “Arena Lima” dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas, luego de concluir el proceso de evaluación técnica y legal realizado por una Comisión Especial encargada de analizar su viabilidad.

Según el informe, la instalación de una infraestructura destinada a espectáculos masivos en la zona podría generar impactos negativos en un entorno que actualmente cumple funciones educativas, culturales, recreativas y de conservación.

Además, el municipio de San Miguel advirtió que este tipo de proyectos requiere condiciones específicas de accesibilidad, capacidad vial y seguridad, además de una ubicación compatible con eventos de gran afluencia.