Municipalidad de Lima plantea diálogo con Municipalidad de San Miguel, tras críticas al proyecto Arena Lima. Foto: Difusión.
Municipalidad de Lima plantea diálogo con Municipalidad de San Miguel, tras críticas al proyecto Arena Lima. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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, para promover un espacio de diálogo sobre la propuesta que se evalúa en el entorno del Parque de las Leyendas.

En un pronunciamiento oficial, la comuna limeña señaló que pretende abrir canales de diálogo para exponer los alcances del proyecto y promover una evaluación integral de la propuesta.

Asimismo, consideró necesario evitar posiciones aisladas respecto a la iniciativa y advirtió que la difusión de información imprecisa podría afectar la comprensión ciudadana y los procesos de inversión actualmente en evaluación.

En su comunicado, la Municipalidad de Lima agregó que el intercambio de información permitirá que las decisiones y opiniones sobre el proyecto se sustenten en una evaluación integral de sus características e impactos.

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El origen de la controversia:

luego de concluir el proceso de evaluación técnica y legal realizado por una Comisión Especial encargada de analizar su viabilidad.

Según el informe, la instalación de una infraestructura destinada a espectáculos masivos en la zona podría generar impactos negativos en un entorno que actualmente cumple funciones educativas, culturales, recreativas y de conservación.

Además, el municipio de San Miguel advirtió que este tipo de

El alcalde Renzo Reggiardo se contactó con su homólogo de San Miguel para abordar las observaciones formuladas y explicar los aspectos técnicos de la iniciativa. (Foto: Andina)
El alcalde Renzo Reggiardo se contactó con su homólogo de San Miguel para abordar las observaciones formuladas y explicar los aspectos técnicos de la iniciativa. (Foto: Andina)

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