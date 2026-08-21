El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, manifestó que será Proinversión la encargada de ver la viabilidad de la puesta en marcha de los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima para la ruta Lima-Chosica.

El mininistro, durante su presentación ante el Pleno del Congreso con un lenguaje consiliador sostuvo que no se opone “ninguna manera” a que se implementen transportes de sistema masivo como son los trenes, pues Lima y el Perú necesitan de muchos.

“Respecto al tren de Caltrain, permítanme puntualizar y su utilización para el transporte entre Chosica y Lima, he decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a Proinversión para que ahí se decida lo que sea viable y lo que convenga a la población. Espero que con esta decisión se entienda la rectitud con la que vengo hablando”, expresó Rey.

El ministro indicó que “en una desafortunada referencia mía al pasado en una entrevista periodística fue lamentablemente mal interpretada”, tras señalar que “no estoy enfrentado con nadie, pese a la fama que probablemente me he ganado por mi propio temperamento, no tengo animadversión con nadie, por eso he preferido no responder a las menciones que se han hecho de mí en redes y medios en los días recientes”, apuntó

“Solo un irresponsable o un ministro miserable, podría oponerse a un Proyecto que beneficia a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político. Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable”, subrayó.

No fue una donación

La controversia surgió luego de que Rafael Rey sostuvo que los trenes no habrían sido una donación propiamente dicha, ya que se realizó un pago de varios millones de dólares a la empresa estadounidense Caltrain.

“Pregunten en el municipio, se pagó varios millones de dólares directamente a Caltrain, o sea, no fue exactamente una donación, eso es todo lo que he dicho “, señaló a la prensa.

Respuesta de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó las afirmaciones del ministro Rafael Rey y sostuvo que los 90 vagones, coches con cabina, remolques, 19 locomotoras, repuestos, manuales e inventarios fueron donados por la compañía Peninsula Corridor Joint Powers Board–Caltrain.

titular del MTC sostuvo que no se opone “de ninguna manera” a que se implementen transportes de sistema masivo como son los trenes. Foto: GEC.

A través de un comunicado, la comuna capitalina indicó que el ministro debería contar con información técnica antes de hacer declaraciones. Asimismo, indicó que funcionarios estadounidenses participaron en el acto de donación.

El municipio precisó que el material rodante fue donado para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica, actualmente gestionado por ProInversión, y aseguró que el proyecto registra avances para atender la demanda de transporte formal en Lima Este.

Finalmente, la Municipalidad de Lima convocó al MTC a una reunión técnica para entregarle información sobre el caso y evitar afectaciones a la confianza ciudadana y a las relaciones diplomáticas o comerciales del Perú.

Por su parte, el exalcalde de Lima y candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, afirmó que el ministro Rafael Rey habría generado un problema diplomático al señalar que los trenes de Caltrain fueron comprados y no donados.

López Aliaga sostuvo que Rey desconoce un contrato de donación firmado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Asimismo, también recordó que los trenes llegaron al Perú entre julio y agosto de 2025, pero aún no entran en funcionamiento.

“Hay que tener cuidado con lo que se declara porque se puede tener problemas diplomáticos por hablar tan ligeramente”, puntualizó.