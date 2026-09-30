Ruth Luque. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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La senadora de la bancada de Ahora Nación, Ruth Luque, descartó un quiebre en su agrupación parlamentaria tras las discrepancias surgidas por la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo

, señaló a .

Asimismo, explicó que su posición tiene que ver con una diferencia en el plazo porque mientras algunos parlamentarios consideran que se debe esperar hasta diciembre, otros consideran no y que más bien hoy se debe exigir una mayor responsabilidad política y una estrategia clara sobre la seguridad ciudadana.

En ese contexto, dijo que ha habido un nivel de intercambio alrededor de las posiciones, pero con respeto a quienes tienen una posición disidente, lo cual -remarcó- es parte del debate democrático.

subrayó.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec

En su opinión, existe la urgencia de impulsar una reforma policial profunda, pero discrepó de las propuestas circunscritas únicamente a las altas esferas castrenses y se mostró a favor de una reestructuración que incluya a diferentes actores sociales y recoja la voz de los mandos intermedios y de los agentes desplegados en los territorios.

Para ello, sostuvo, el Gobierno cuenta con atribuciones constitucionales suficientes y no requiere de facultades legislativas.

refirió.

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