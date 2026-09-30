La senadora de la bancada de Ahora Nación, Ruth Luque, descartó un quiebre en su agrupación parlamentaria tras las discrepancias surgidas por la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo

“No hay una división, es una posición disidente de un grupo minoritario que la hemos expuesto en lo interno. Han habido algunos parlamentarios que decidieron hacer pública su posición, y bueno, cuando se hace público, corresponde que quienes pensamos de manera disidente también expongamos nuestra razones de manera pública”, señaló a Andina.

Asimismo, explicó que su posición tiene que ver con una diferencia en el plazo porque mientras algunos parlamentarios consideran que se debe esperar hasta diciembre, otros consideran no y que más bien hoy se debe exigir una mayor responsabilidad política y una estrategia clara sobre la seguridad ciudadana.

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En ese contexto, dijo que ha habido un nivel de intercambio alrededor de las posiciones, pero con respeto a quienes tienen una posición disidente, lo cual -remarcó- es parte del debate democrático.

“Yo no soy militante de Ahora Nación y la verdad que saludo que el partido sea una organización que respete las diferencias y no se tenga que acatar la decisión del líder (...), yo respeto la posición del diputado Colchado, respeto la posición de los otros colegas, pero yo entiendo que ellos también respetan mi posición”, subrayó.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Luque argumentó que la censura cumple un rol político fundamental para exigir al Poder Ejecutivo la adopción de decisiones firmes y directas frente a la crisis de seguridad ciudadana que actualmente vivimos.

En su opinión, existe la urgencia de impulsar una reforma policial profunda, pero discrepó de las propuestas circunscritas únicamente a las altas esferas castrenses y se mostró a favor de una reestructuración que incluya a diferentes actores sociales y recoja la voz de los mandos intermedios y de los agentes desplegados en los territorios.

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Para ello, sostuvo, el Gobierno cuenta con atribuciones constitucionales suficientes y no requiere de facultades legislativas.

“El gobierno podría plantear una iniciativa legislativa propia sobre el tema de reforma policial, y no lo ha mencionado ni siquiera en la delegación de facultades, y frente a la situación que vivimos podría, incluso, presentar un decreto de urgencia”, refirió.