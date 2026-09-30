Uno de los efectos del alza del sueldo mínimo será el aumento de la asignación familiar.
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Redacción Gestión
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Mediante el , el Gobierno dispuso el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, pasando de S/ 1,130 a S/ 1,300.

El incremento se realizará en dos tramos: un primer aumento de S/ 100 aplicable desde el 1 de octubre de 2026 y un segundo aumento de S/ 70 que será establecido mediante un Decreto Supremo a emitirse durante el primer semestre de 2027.

Impactos laborales por el alza del sueldo mínimo a considerar

El incremento de la RMV tendrá impacto en la determinación de otros conceptos, indicó el estudio Echecopar:

· Incremento de la (10% de la RMV) a S/ 123 a partir del 1 de octubre de 2026.

· Incremento de la RMV nocturna (RMV + 35% de la RMV), que pasará de S/ 1,525.50 a S/ 1,660.50 a partir del 1 de octubre de 2026.

· Incremento de la base mínima contributiva del aporte a Essalud. Así, el aporte mínimo pasará a ser de S/ 110.70 a partir del 1 de octubre de 2026.

· Incremento del Bono Beta aplicable al sector agrario, que pasará a S/ 369 a partir del 1 de octubre de 2026.

El estudio Echecopar recomendó a los empleadores identificar a los trabajadores cuyas remuneraciones se encuentren y realizar los ajustes correspondientes.

Asimismo, revisar el impacto del incremento sobre conceptos vinculados a la RMV, tales como la asignación familiar y otros beneficios cuyo cálculo dependa de este concepto.

“Evaluar el impacto presupuestal del incremento considerando tanto el primer tramo aplicable desde octubre de 2026 como el segundo tramo previsto para 2027. Y actualizar las políticas internas, escalas salariales y sistemas de planillas que utilicen la RMV como parámetro de cálculo”, indicó.

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