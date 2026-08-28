Más de 17,000 afiliados fallecidos mantienen fondos sin que sus familiares hayan iniciado un trámite. Foto: Composición Gestión - Gemini.
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Giancarlos Torres
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Cuando fallece un familiar, una de las preguntas que puede surgir es si tenía una cuenta en una AFP y qué ocurrió con los fondos acumulados durante su vida laboral. En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), más de 17,000 afiliados fallecidos mantienen recursos en sus cuentas sin que se haya iniciado un trámite de pensión de sobrevivencia o herencia.

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