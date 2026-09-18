En diálogo con Gestión, José Marcelo, presidente de dicho grupo de trabajo, explicó los motivos detrás del informe técnico que su comisión aprobó para rechazar el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

Aparte, fue directo: la eliminación de los topes no forma parte de las “urgencias” del país. A pesar de ello, no se opone a su debate. Aquí las razones detrás.

Topes a las tasas de interés por fuera

Previo a que la Comisión aprobara con 9 votos no dar las facultades legislativas al Ejecutivo el pasado miércoles, la congresista de Fuerza Popular (FP) y vicepresidenta del grupo de trabajo, Rosangella Barbarán, solicitó votar por separado los puntos de discordia entre los diputados.

Al respecto, Marcelo explicó que esa cuestión previa se rechazó y que él no estaba de acuerdo con este proceder, ya que el informe técnico que preparó su equipo analizó todo el texto en bloque.

En esa línea, se cuestionó en la Comisión cuál era el sentido de darle celeridad a la discusión en torno a eliminar los topes a las tasa de interés, ya que políticamente la solicitud del Ejecutivo se promocionó con otros fines.

Independientemente de ello, Marcelo instó al Gobierno a que presente un proyecto de ley fuera de la delegación de facultades para analizar y justificar la eliminación de los topes a la tasa de interés.

José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, en entrevista con Diario Gestión. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec.

“Que lo presenten y sustenten su propuesta. La banca no aceptará clientes que estén fuera de su rango de riesgo, más si las personas figuran en Infocorp. Eso no se soluciona levantando la exigencia de tasas”, consideró.

A su criterio, al menos en la exposición de motivos de la delegación, el Ejecutivo no ha logrado demostrar el vínculo entre esta barrera financiera y el repunte del sicariato y la extorsión.

“El discurso político fujimorista es que el tope a las tasas de interés está relacionado al crédito gota a gota, pero en la exposición de motivos no está probada esa causalidad”, afirmó.

Pedido de facultades muy “general”

Marcelo recordó que la razón por la que el informe técnico puesto a votación en este grupo de trabajo, que propuso no entregar las facultades solicitadas al Ejecutivo, fue que no estuvo a la altura de las expectativas generadas.

“Es un pedido muy laxo, general. No aterriza y le falta especificación. Nosotros esperábamos que, siendo el gobierno el que tiene mayores técnicos, presentara un trabajo mucho más puntual”, señaló.

José Marcelo, diputado de Ahora Nación (al medio de la mesa principal), dirigirá la Comisión de Economía de Diputados entre 2026-2027. Foto: Congreso de la República.

Según Marcelo, esta hubiese sido la mejor forma de debatir correctamente el asunto, ya que la delegación de facultades debe estar acotada solo a enfrentar la inseguridad ciudadana y la respuesta al Fenómeno El Niño (FEN).

Por ese motivo, indicó que buscó priorizar el diálogo con la bancada oficialista, pero no podía ser “incongruente” con lo que había analizado la Comisión.

“Técnicamente defenderemos una posición, pero en el diálogo vamos a escuchar a todos. Eso es lo primero”, puntualizó respecto a su relación con Barbarán y el fujimorismo.

Todo en manos de Constitución

A pesar de de lo anterior, Marcelo reconoció que la Comisión de Constitución del Senado, que fue la que le pidió opinión a su grupo de trabajo, no está obligada tomar el informe que recomienda rechazar las facultades.

“Independientemente de lo que pasó en Economía, este informe tendrá que ser debatido en Constitución para ver si lo toman en cuenta. No es vinculante”, remarcó.

El comentario de Marcelo toma mayor relevancia si se recuerda que FP tiene la presidencia de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. El senador Carlos Mesía la dirigirá para el periodo anual de sesiones 2026-2027.