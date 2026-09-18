La Comisión de Constitución del Senado, que fue la que le pidió opinión a su grupo de trabajo, no está obligada tomar el informe que recomienda rechazar las facultades. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En el marco de la delegación de facultades, el punto relacionado con la eliminación de los topes a la tasa de interés ha sido uno de los puntos más álgidos en el debate que se dio en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

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