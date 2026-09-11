La encuesta de Ipsos revela que 85% de los peruanos evita salir de su casa o barrio desde determinada hora por temor a la delincuencia. Foto: Gestión - Gemini.
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Giancarlos Torres
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La inseguridad dejó de ser solo una preocupación para convertirse en un factor que modifica las rutinas de millones de peruanos. El 85% de la población evita salir de su casa o de su barrio a partir de determinada hora por temor a la delincuencia, lo que equivale a cerca de 22 millones de personas, según una encuesta de Ipsos incluida en el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.

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