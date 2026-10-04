la minería ilegal gana cada vez más terreno en Madre de Dios (Foto: USI)
la minería ilegal gana cada vez más terreno en Madre de Dios (Foto: USI)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Elías García Olano
mailElías García Olano

La escalada en los precios del oro que se registra desde el 2023 ha acelerado la actividad minera informal e ilegal en el Perú. Esto, por ejemplo, se refleja en una deforestación cada vez mayor de una de las principales zonas donde se desarrolla: Madre de Dios.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: atención a carga en contenedores se dispara, ¿se acerca a su meta?
Agro, pesca y textiles, los más golpeados por El Niño en Perú, ¿cuándo podrían recuperarse?
El Niño no es la única amenaza, agroexportadores preocupados por nuevo proyecto de ley

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.