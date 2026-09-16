La infraestructura fue concebida para atender la creciente demanda de aplicaciones de alta exigencia. Su desarrollo contempla, además, una interconexión con las redes de fibra óptica terrestre y cables submarinos de Cirion, buscando ofrecer baja latencia y resiliencia a las empresas.

“Más que construir capacidad por construir, estamos preparando una plataforma que pueda crecer al ritmo de la demanda de cloud, IA y servicios digitales críticos en Perú”, señaló Gianni Hanawa, country director de Cirion en Perú.

La apuesta responde al crecimiento de la demanda por cloud, inteligencia artificial (IA) y servicios digitales críticos en el país. En esa línea, para el 2027, Cirion prevé continuar escalando la capacidad de sus data centers, fortalecer la interconexión y mantener inversiones en redes para transportar mayores volúmenes de información con baja latencia y resiliencia.

Gianni Hanawa, country director de Cirion en Perú, analiza el futuro de la banca digital y la infraestructura tecnológica.

Minería y retail ganan peso en la estrategia de Cirion

Aunque la educación y salud continúan siendo verticales con potencial estratégico, Cirion identifica actualmente una mayor aceleración de la transformación digital en banca, minería y retail.

Las necesidades varían según cada industria. En banca, están relacionadas con pagos y transacciones digitales; en minería, con operaciones cada vez más conectadas y automatizadas; y en retail, con una experiencia del cliente cada vez más apoyada en plataformas digitales.

“La conversación con estas industrias va mucho más allá de ofrecer conectividad. El desafío está en construir una infraestructura capaz de acompañar operaciones cada vez más digitales, distribuidas y dependientes de datos en tiempo real”, explicó Hanawa.

Para estos sectores, Cirion integra conectividad de alta capacidad, infraestructura de data center, interconexión y redes de fibra terrestre y submarina. La compañía señala que existe espacio para seguir creciendo en banca, minería y retail, con infraestructura propia de conectividad y data centers en América Latina como activos de diferenciación, lo que le permite diseñar soluciones de extremo a extremo y conectar las operaciones de clientes peruanos con otros mercados de la región.

Al 2027, Cirion no prevé que una sola industria concentre el crecimiento. La compañía observa un escenario especialmente dinámico en banca, minería y retail, tres sectores en los que cada vez más procesos dependen de datos, aplicaciones digitales y conectividad permanente.

“ Más que apostar por una única vertical, nuestra visión es preparar una infraestructura capaz de responder al crecimiento conjunto de estas industrias ”, sostuvo Hanawa.

En banca, esta transformación también puede abrir espacio para nuevos jugadores. La eventual llegada de bancos digitales globales elevaría la presión competitiva sobre las entidades peruanas y podría acelerar la evolución de sus servicios digitales.

La expansión de los servicios financieros digitales eleva la demanda por conectividad, capacidad de red y seguridad.

IA y servicios digitales presionan una mayor capacidad de red

El plan de expansión de infraestructura de Cirion responde a un cambio más amplio en las necesidades de las empresas. El crecimiento de cloud, inteligencia artificial y servicios digitales críticos está elevando tanto el volumen de información que circula por las redes como la exigencia sobre los tiempos de respuesta.

Cirion viene desplegando una tecnología que permite alcanzar capacidades de transmisión de hasta 1.6 Tbps, como parte de la actualización de sus redes terrestres y submarinas. Así, busca responder al crecimiento del tráfico asociado a aplicaciones de alto consumo de ancho de banda.

“Si antes una aplicación requería tener un ancho de banda de 10, probablemente hoy necesita que ese ancho de banda sea de 100”, explicó Hanawa.

La necesidad no está solamente en tener más capacidad. Para determinadas operaciones, la velocidad de respuesta también puede definir si un usuario completa una transacción. Hanawa señaló que una latencia de 200 milisegundos durante un proceso de onboarding puede llevar al abandono de 12% de los usuarios.

El avance de los pagos digitales es otro de los factores que presionan sobre estas redes. Por ejemplo, Yape ya supera los 20 millones de usuarios y proyecta que los pagos cuenta a cuenta (A2A) representarán 45% del mercado peruano hacia 2030. En paralelo, la compañía impulsa Network as a Service (NaaS) en América Latina, una modalidad que permite activar y escalar servicios de conectividad bajo demanda entre data centers, nubes híbridas y entornos de IA.

Finalmente, la seguridad constituye otro frente. Cirion viene realizando pilotos de ciberseguridad poscuántica sobre sus redes físicas de fibra óptica, como preparación ante el eventual impacto de la computación cuántica sobre los sistemas de cifrado actuales.