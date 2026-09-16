Cirion fortalece su infraestructura digital en Perú ante el avance de la inteligencia artificial, la nube y los pagos digitales.
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Dax Canchari Reyes
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Cirion Technologies es un proveedor de infraestructura digital que opera data centers y redes de conectividad, y concentra actualmente su foco en desplegar progresivamente la capacidad de LIM2, su data center ubicado en Lurín, Lima, que cuenta con 20 MW de potencia y fue diseñado para escalar por fases dentro del mismo predio. La firma busca acompañar el crecimiento de la demanda por cloud, inteligencia artificial (IA) y servicios digitales críticos, mientras amplía su presencia en sectores como minería y retail. ¿Qué oportunidades está viendo la empresa en estos mercados y cómo prepara su infraestructura para atenderlas?

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