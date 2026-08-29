Los servicios y nuevas reglas del juego alrededor de los pagos digitales. Foto: Andina
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Daniel Seclen Parraguez
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El panorama va cambiando en el modelo de pagos digitales. La llegada de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), aplicación del Estado, marcará un antes y un después en la digitalización del sistema financiero peruano.

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