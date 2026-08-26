Utilidades de las empresas en la BVL crecen, pero la evolución es dispar por sector. Una compañía en especial lidera por lejos las ganancias. (Imagen: Gemini)
Utilidades de las empresas en la BVL crecen, pero la evolución es dispar por sector. Una compañía en especial lidera por lejos las ganancias. (Imagen: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el segundo trimestre, las empresas líderes de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que forman parte del Índice Selectivo, acumularon una utilidad neta de S/ 14,355 millones, indicó la plaza bursátil local, ¿qué tanto subieron los beneficios?

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