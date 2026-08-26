El importe representa un incremento de 74% en comparación con el mismo periodo del año pasado y supera lo estimado por analistas del mercado.

La minería mostró sólida expansión por mayores precios internacionales y el sector financiero mantuvo alta rentabilidad y mejor calidad de la cartera de créditos, destaca la BVL.

El 40% de las principales compañías superó las estimaciones de ebitda y el 55% las de utilidad neta, afirma la bolsa limeña.

Incluso el 80% de las empresas reportó una utilidad neta en línea o por encima de lo esperado por las sociedades agentes de bolsa.

En el frente macro, los analistas sostienen que la economía peruana sigue avanzando a dos velocidades: los sectores primarios (pesca y agricultura) son afectados por el fenómeno de El Niño, mientras que los sectores no primarios mantendrán un fuerte dinamismo, que se refleja en mayores importaciones de bienes de capital, consumo de cemento y recaudación del IGV, junto con una mejora en las expectativas empresariales del BCR, sostiene la BVL.

Pese a esa evolución dispar, un hito alcanzado por las empresas líderes durante el segundo trimestre del año es que sus utilidades netas duplican las logradas en igual lapso del 2024 (S/ 7,313 millones).

Utilidad consolidada de las empresas líderes en la BVL.

Minería

Los resultados en minería fueron mixtos respecto de lo previsto por el consenso de casas de bolsa, impulsados por mayores precios de cobre, plata, zinc y estaño que compensaron menores leyes y volúmenes, afirma la BVL.

Minsur superó las estimaciones de las SAB en las tres métricas (ingresos, ebitda y utilidad neta), mientras Cerro Verde registró ebitda y utilidad por encima de lo esperado y Southern tuvo resultados alineados con las proyecciones.

Nexa fue mixta y Buenaventura quedó por debajo de las previsiones, afectada por el lento ram-up (aceleración o aumento progresivo en la producción) de San Gabriel. En lo que resta del año, la ejecución de proyectos y el control de costos serán claves, según la BVL.

“De lejos el que destaca (en la BVL) es el sector minero, es el que más ha subido en utilidades y es por los mayores precios internacionales de los metales, ha sido explosivo”, resaltó a Gestión Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Sector financiero

A su vez, el sistema financiero mantuvo sólida rentabilidad y crecimiento de créditos, con mejora en la calidad de cartera de préstamos, aunque con normalización de provisiones –por riesgo de impago– frente al primer trimestre del presente año, según la BVL.

“Credicorp registró un ROE (rentabilidad sobre patrimonio) de 20.3%, impulsado por mayores colocaciones (de créditos) y Yape. En tanto, IFS superó expectativas de utilidad pese a mayores provisiones; y BBVA Perú alcanzó un ROE de 20% con menor morosidad. El fenómeno de El Niño (FEN) representa un riesgo latente sobre el costo de riesgo”, expone la bolsa limeña.

Contreras explicó que en Credicorp aumentaron gastos de provisiones, ante el impacto que podría tener El Niño en su cartera, mientras que en IFS el crecimiento de utilidades tuvo “una base comparativa alta”, por los resultados del segundo trimestre del 2025.

Utilidades publicadas versus la previsión del consenso.

Consumo

El sector consumo mostró un desempeño favorable, apoyado por mayores volúmenes, recuperación del consumo y adquisiciones recientes. Alicorp creció en todas sus líneas, liderado por el consumo masivo, mientras InRetail avanzó sólidamente en food retail y pharma. Se espera que el crecimiento continúe, con atención en la evolución de los márgenes, sostiene la BVL.

Contreras consideró que mientras que Alicorp mostró un crecimiento inorgánico, con la adquisición de Jabonería Wilson de Ecuador y de Inkacrops; Inretail ha expandido sus ganancias orgánicamente, por el negocio de los supermercados y mejores márgenes en el rubro farmacéutico.

Energía y construcción

En tanto, el sector energía en la plaza limeña exhibió resultados favorables respecto de lo estimado por el consenso de analistas, aunque con dinámicas diferenciadas: Engie recuperó generación y márgenes, mientras que Pluz se benefició de mayores ventas físicas y menores costos de compra. En cambio, Orygen siguió afectada por la renovación de contratos a menores precios, aunque su ebitda y utilidad neta superaron las expectativas, detalló la BVL.

El sector construcción, por su parte, mostró un desempeño favorable, con resultados diferenciados: Pacasmayo destacó por mayores despachos y márgenes; Ferreycorp elevó ventas de maquinaria minera; Unacem mostró crecimiento y mejores márgenes, aunque los márgenes de Aenza continuaron bajo presión principalmente en energía.

“El crecimiento de la inversión privada está ayudando mucho al aumento en los despachos de cemento. Va a ser un buen año para las cementeras”, estimó Contreras.

Tercer trimestre favorable

El tercer y cuarto trimestre serán complejos por el fenómeno de El Niño en curso. “Algunas empresas podrían ser más golpeadas, como Cementos Pacasmayo porque su matriz de negocio se ubica en el norte. Sin embargo, en los últimos dos El Niño, la compañía ha salido bien. De igual modo, la cadena logística de Inretail podría verse perjudicada, pero por el momento la firma no prevé futuras fallas operativas”, sostuvo César Huiman, analista senior de Renta4 SAB.

Los resultados de las empresas en la BVL, en general, son impulsados por el viento de cola favorable de los precios de los commodities. En tal sentido, las firmas seguirán “rindiendo bien”, pero con un crecimiento más moderado que en trimestres anteriores, pues la base comparativa del 2025 también es alta, añadió Huiman.

“Todavía vamos a tener (otros) dos buenos trimestres en cuanto a desempeño para las empresas mineras (por el impulso de los precios de los metales). El Niño puede afectar al sector financiero porque debe realizar provisiones, y eso pega a las utilidades. También puede impactar al sector construcción, pero (solo) en el corto plazo”, expresó Contreras.

Las cuatro empresas que lograron más ganancias en el segundo trimestre del 2026 fueron: Southern Copper (US$ 1,670 millones o S/ 5,693 millones), Credicorp (S/ 1,982 millones), Cerro Verde (US$ 501 millones o S/ 1,707.9 millones) y Minsur (US$ 323 millones o S/ 1,101.1 millones).