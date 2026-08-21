El índice selectivo acumula un avance de 36% en dólares en lo que va del 2026, sin embargo, existen diferencias importantes entre las acciones, señaló Miguel Leiva, head of Equity Research de Credicorp Capital.

Sostuvo que el fuerte desempeño se produjo después de la caída registrada durante los días de la segunda vuelta electoral. Desde el punto mínimo alcanzado entonces, el índice selectivo acumula una recuperación de 17%.

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No obstante, afirmó, “mientras algunas compañías han registrado importantes valorizaciones, otras se han quedado rezagadas debido a factores particulares de cada empresa”.

Alternativas

En este contexto, la firma identifica oportunidades en acciones como Buenaventura, cuyo atractivo está vinculado principalmente con su exposición al cobre. Si bien la acción se ha visto afectada en el corto plazo, el analista señala que una parte importante del valor de la compañía proviene de su participación en Cerro Verde.

En ese sentido, considera que Buenaventura constituye una opción a monitorear con un horizonte de mediano plazo, particularmente ante la expectativa de precios elevados del cobre.

Otra alternativa mencionada es InRetail, vinculada con la evolución de la demanda interna. Leiva destaca su exposición al consumo, los centros comerciales, los negocios de retail y las farmacias.

Para los inversionistas interesados principalmente en dividendos destaca a Minsur, con una expectativa de rendimiento anualizado de 17%. Explicó que la compañía ya realizó parte del pago durante la primera mitad del año, pero todavía quedaría un saldo hacia el cierre del año.

Estas declaraciones formaron parte del BVL Investor Day, realizado por nuam.

Perspectiva

Pese al importante avance acumulado, Credicorp Capital estima que todavía existe espacio para una valorización adicional, aunque moderada.

La firma proyecta una ganancia de alrededor de 2% para el índice selectivo hacia el cierre del año, a la que se sumaría un retorno por dividendos de aproximadamente 2%. En conjunto, el retorno total esperado sería de entre 4% y 5%, calcula Leiva.

El escenario estaría respaldado por un crecimiento económico de entre 3% y 3.2%, una inflación controlada y una tasa de referencia del Banco Central que actualmente se ubica en 4.25% -que la firma espera que pueda subir 25 puntos básicos hasta 4.5%- comentó el analista.

A ello se suman los elevados precios de los metales y la expectativa de que el modelo económico se mantenga, en un contexto de menor incertidumbre política.

Empero, el avance de la bolsa obliga a mirar también los riesgos. Entre ellos figuran el impacto de los conflictos internacionales sobre el petróleo y la inflación, así como un eventual fenómeno de El Niño fuerte.

Con el fuerte avance acumulado toma mayor relevancia la diversificación, es decir, seleccionar empresas con fundamentos sólidos, potencial de crecimiento y capacidad de generar dividendos, en lugar de apostar de manera generalizada por el mercado.