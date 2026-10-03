Pero no todos los conductores utilizan su auto de la misma manera. Mientras algunos lo necesitan todos los días para desplazarse, otros lo mantienen estacionado durante buena parte de la semana.

Para estos últimos, el mercado peruano ofrece una alternativa que permite ajustar el costo del seguro al uso del vehículo.

Se trata de los seguros por kilómetros, una modalidad que comenzó a abrirse paso en Perú hace varios años y que actualmente es ofrecida por distintas aseguradoras. Si el vehículo circula menos, el asegurado puede acceder a una prima menor que la de un seguro tradicional, aunque las condiciones y la forma de calcular el pago varían según la compañía.

Por ejemplo, Rímac ofrece un seguro de “Pago por Kilómetros” con paquetes de 2,000 a 8,000 kilómetros anuales. La compañía señala que el producto puede generar un ahorro de hasta 45%, dependiendo del plan y del uso del vehículo. Para medir el recorrido utiliza un GPS y cuenta con una aplicación para el seguimiento.

Pacífico, por su parte, tiene el “Plan Kilómetros”, que combina un pago fijo mensual con otro calculado según la distancia recorrida. La compañía señala un precio referencial desde US$ 26 o S/ 99 mensuales para un determinado perfil de vehículo y conductor.

Mapfre también cuenta con un seguro de “Full Cobertura Premium por Kilómetros”, dirigido a vehículos con poca circulación. La aseguradora señala que ofrece un descuento de hasta 30% y utiliza el kilometraje como variable para determinar el beneficio.

Otra alternativa es La Positiva, que comercializa “Auto Total Kilómetros”. El producto está dirigido a vehículos de poco uso y ofrece cobertura contra todo riesgo, con deducibles asociados al kilometraje recorrido. La compañía señala que el ahorro puede llegar hasta 40%. En su esquema, por ejemplo, el deducible varía según el promedio mensual recorrido, con tramos de hasta 600 kilómetros, entre 601 y 800 kilómetros y por encima de 800 kilómetros.

Así, el seguro vehicular deja de ser necesariamente un producto con una tarifa única para todos y ahora incorpora​ una variable cada vez más concreta que es cuánto se utiliza realmente el auto.

LEA TAMBIÉN Crédito vehicular: los 4 bancos y cajas donde financiar compra de auto es más barato