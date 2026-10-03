El mercado de lubricantes crecería este año entre 3,5% y 4%, hasta un volumen cercano a los 38 millones de galones. (Foto: Archivo/GEC)
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Edgar Velito
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Vistony, fabricante peruano de lubricantes y grasas con plantas de producción en Ancón y la India, y operaciones comerciales en América, Europa, África y Asia, sigue con la modernización de su planta local en un año marcado por el alza del precio del petróleo y la llegada de El Niño. Martín Chuquihuanga, gerente general de la empresa, comentó a Gestión, —en el marco del II Simposio “El Futuro de la Industria: Tendencias, innovación y nuevos desafíos”, organizado por la compañía—, el avance de sus inversiones, el comportamiento de sus principales segmentos y sus metas para los próximos años.

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