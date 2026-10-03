¿Cómo le ha ido a la compañía en lo que va del año?

Ocupamos el segundo lugar en el mercado peruano de lubricantes y, al mismo tiempo, nos hemos internacionalizado. Al cierre de agosto, hemos crecido a dos dígitos, es decir, casi 2.4 veces más de lo que crece el PBI. En ese resultado hemos tenido que considerar indicadores como el precio del barril de petróleo, cuyo efecto hemos tenido que ecualizar para garantizar el abastecimiento a nuestros clientes de la industria, la minería y el transporte. El lubricante representa cerca del 30% del costo de mantenimiento de una empresa, por lo que no se trata solo de precio, sino de que la operación del cliente no se detenga.

¿Qué estrategias han aplicado frente al alza del petróleo?

La primera ha sido asegurar el abastecimiento de materias primas a nivel global, tanto en Perú como en la India, lo que incluye su almacenamiento para garantizar la continuidad de las operaciones de nuestros clientes. La segunda ha sido la eficiencia en toda la operación, sobre todo en la cadena de suministro.

¿Cómo se comporta el mercado de lubricantes este año?

El mercado crece en promedio entre 3.5% y 4% este año, y se espera que alcance casi 38 millones de galones. En ese escenario, Vistony proyecta cerrar con cerca del 25% de participación.

Martín Chuquihuanga, gerente general de Vistony.

Los sectores que empujan la demanda

¿Qué sectores muestran mayor dinamismo?

El agroexportador, que hoy tiene una participación importante en nuestra cartera y para el cual contamos con un portafolio de productos específico. El otro es la manufactura, que ha impulsado un crecimiento de casi tres dígitos en nuestro negocio de industrias.

¿Y en el negocio B2C?

Depende del parque automotor, que en el Perú suma 7.4 millones de vehículos. En ese segmento tenemos mayor presencia en especificaciones HDMO, es decir, vehículos a petróleo. El segmento de vehículos pesados ha crecido casi 33%, mientras que las motos lineales y los mototaxis crecieron a doble dígito, sobre todo en el norte y el oriente, donde hemos ampliado nuestra cobertura. Nuestro reto está en los vehículos ligeros a gasolina, donde estamos consolidando nuestro portafolio.

¿Cómo responden al avance de la electromovilidad?

Estamos desarrollando un paquete de productos sintéticos para autos híbridos. Si bien aún no representan más del 2% del parque automotor, tienen potencial de crecimiento.

Hoy, Vistony tiene una capacidad productiva de casi 3 millones de galones mensuales.

La inversión en Ancón

¿Cómo avanza la ampliación de la planta de Ancón?

La inversión es de alrededor de US$ 15 millones y estamos a un grado de ejecución de casi el 70% del capex aprobado para este 2026. El 60% se destina al mejoramiento y la semiautomatización de la planta, y el 40% restante al cambio de líneas de producción para ser más eficientes, de la mano del desarrollo de nuevos productos. El capex no se ha detenido porque está alineado con la búsqueda de eficiencias en la cadena de suministro.

¿Cuándo concluirá la inversión y cuánto crecerá la capacidad?

Actualmente estamos casi en 3 millones de galones de capacidad productiva mensuales. La ejecución total de la inversión se completaría en el primer trimestre del 2027 y, con ello, la capacidad de la planta aumentará en casi 20%.

¿Qué planes tienen a corto y mediano plazo en el país?

Nuestro principal foco es fortalecer, a nivel de capex, la red de sucursales que tenemos. También trabajamos en la retención del talento y en el mapeo de riesgos por el Fenómeno El Niño (FEN), para lo cual ya tenemos un plan de continuidad de negocio.

¿En qué consiste ese plan?

Tiene tres frentes: reforzar la infraestructura de nuestras sucursales, un plan de contingencia para nuestros trabajadores y vías alternas para la distribución primaria desde la planta hacia las sucursales, para no desabastecer a los clientes. No lo vemos como un riesgo para las ventas del 2027, sino como una oportunidad de crecimiento.

Operación internacional y la ruta al 2030

¿Cuánto pesa el negocio internacional en sus ingresos?

Las exportaciones representan cerca del 20% del total de la compañía, proporción que buscamos mantener en los próximos tres años. Tenemos 33 oficinas comerciales en 16 países: el 80% de la operación es directa y el 20%, a través de distribuidores. Estamos, por ejemplo, en Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica; en España, Marruecos y la India.

¿Cómo les va en la India?

Estamos ganando participación de mercado y en proceso de superar el punto de equilibrio (break even). Por ahora seguimos el plan de continuidad del negocio y no tenemos previsto ampliar la capacidad de esa planta.

¿Cuáles son sus metas al 2030?

Tenemos tres objetivos: convertirnos en líderes del mercado de lubricantes en el Perú, reducir nuestra huella de carbono en casi 15% y fortalecer el clima organizacional. Además, buscamos ingresar a nuevos mercados de Centroamérica, aunque aún no podemos revelar cuáles.