Motul actualmente cuenta con un portafolio de cerca de 300 productos. (Foto: Motul)
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Mayumi García
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Con 19 años en el mercado peruano, la francesa especializada en la fabricación de lubricantes de alto rendimiento para vehículos, Motul, continúa el camino de su franco crecimiento dentro de nuestro territorio. De hecho, el año pasado logró un aumento en su facturación de 23% en relación al 2024 y para este 2026, el objetivo es crecer un 13% sobre lo logrado; ello, apalancado en nuevos productos y una mayor cobertura en diferentes segmentos del negocio.

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