José Carlos Chávez, gerente de Ventas de Motul en Perú, señaló que la compañía actualmente cuenta con un portafolio de cerca de 300 referencias (productos), dirigidas para líneas de motos, así como a motores diésel y automotriz (gasolina).

“Aunque a nivel global el portafolio de Motul es mucho más amplio, en Perú contamos igual con una cartera interesante de referencias, considerando también que la mayor parte de la demanda proviene principalmente de motocicletas. Tenemos productos muy específicos para las barras telescópicas de las motos, refrigerantes, entre otros”, indicó.

En concreto, el ejecutivo precisó que son seis referencias las más requeridas por los clientes peruanos, aludiendo a productos de las gamas mineral, semisintética y full sintética destinado, principalmente, a motos de dos y tres ruedas. Mientras, en lo que concierne a la líneas automotriz y diésel, la oferta también es variada con aceites para transmisiones automáticas y aditivos para potenciar el rendimiento de los motores.

“A esto se suma que hace poco hicimos (este año) el lanzamiento de nuevos productos de la línea diésel, con homologaciones para camiones Cummins, Volvo y viscosidades para vehículos nuevos que no se ven actualmente en el mercado”, refirió.

Chávez sostuvo que, en general, son ocho productos que se introducirán al mercado local este año, siendo que tres referencias corresponden a la línea diésel y las otras cinco serán determinadas a partir del segundo semestre , aunque no se descartó que pertenezcan a la línea de motos.

“En la categoría diésel se trata de dos productos full sintéticos (Tekma Última 5W30 y 10W40) y un producto semisintético (Tekma Mega X 10W40 CK4)”, agregó.

José Carlos Chávez, gerente de Ventas de Motul en Perú. (Foto: Motul)

Presencia en el mercado

Chávez destacó que Motul con su portafolio de lubricantes tiene el 18% de participación de mercado en el segmento de motos; mientras que en autos sería el 1.5% del share total, principalmente, con productos semisintéticos y full sintéticos.

A nivel país, el representante de Motul es el Grupo Socopur, con ventas que son muy similares en Lima y regiones en torno a la propuesta de la línea de motocicletas; en tanto, el comercio del resto del portafolio sestá mucho más concentrada en Lima y el sur del país.

“Tenemos más de 1,000 clientes a nivel nacional, entre mayoristas, dealers, talleres, lubricentros y también tiendas propias del Grupo Socupur. Es una estructura, una red de distribución que se fortalece a medida que pasan los años, con un crecimiento anual de clientes de entre 5% y 10%”, expresó el vocero.

Dependiendo del tipo de lubricante, en promedio, un producto de alta gama de Motul está alrededor de S/ 60 soles por litro y uno semisintético en cerca de S/ 40 el litro.

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