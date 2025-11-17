Repsol apunta a casi duplicar el ebitda de su negocio global de lubricantes al 2030 con el despliegue de su nueva marca Repsol Lubricants, observando al Perú como un mercado clave para reforzar la presencia y continuar con su meta de expansión. La compañía también proyecta oportunidades en mercados como México, Centroamérica, Filipinas, Indonesia, Italia y en las regiones centro y este de Europa.

En concreto, la empresa estima transitar de un ebitda de 64 millones de euros (S/ 249,347,200) en 2024 a 126 millones de euros (S/ 490,902,300) al finalizar los próximos cinco años, enfocándose por ahora en su nuevo concepto Hi-Tech & Hi-Touch, a través del cual Repsol Lubricants entrega tecnología avanzada.

“Este hito se enmarca en el proyecto Full Potential, que contempla más de 80 iniciativas estratégicas orientadas a innovación, digitalización, sostenibilidad y expansión internacional”, sostuvo la compañía.

En esa línea, la firma señaló que la nueva identidad responde a la necesidad de diferenciarse en un mercado altamente competitivo y conectar emocionalmente con clientes y distribuidores.

“Con esta nueva identidad, damos un paso decisivo en la evolución de nuestra marca. Repsol Lubricants entra en una nueva etapa que refleja nuestra ambición: seguir creciendo, seguir avanzando y seguir liderando, con una imagen que nos conecta aún más con nuestros clientes y con el mundo del motor”, manifestó Clara Velasco, directora de Lubricantes de Repsol.

Presencia en Circuito Ricardo Tormo

Los anuncios de Repsol se realizaron en el marco de su presentación en el Circuito Ricardo Tormo (Valencia), donde la compañía energética reafirmó su alianza estratégica con Dorna Sports, organizador del Campeonato del Mundo de MotoGP, para convertirse en el suministrador oficial y exclusivo de lubricantes en las categorías Moto2 y Moto3 entre 2026 y 2030.

Dicho acuerdo refuerza el vínculo histórico de Repsol con el motociclismo y permite validar sus productos en condiciones extremas. Además, este patrocinio se complementará con el lanzamiento de Extreme, una edición limitada del producto de competición inspirada en las curvas más míticas de España, que estará disponible a partir de 2026.