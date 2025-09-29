La petrolera española Repsol empezó a producir petróleo en la cuenca petrolífera de Leon-Castile, en el estado de Luisiana, con lo que refuerza su presencia en Estados Unidos, una región clave en su plan estratégico 2024-2027.

La producción comenzó en un pozo en el campo Leon, aunque se espera que otros dos pozos entren en funcionamiento este año -uno en Leon y otro en Castile- y otros dos más comiencen sus operaciones en 2026, informó la compañía en un comunicado.

Formado por Repsol, LLOG Exploration Offshore y O.G. Oil & Gas, el consorcio cuenta con un proyecto que “añade una relevante producción de energía a largo plazo en Estados Unidos y refleja el fuerte compromiso de Repsol con una región clave para la inversión en el negocio de exploración y producción”, según la española.

Repsol mantiene una participación del 50% en Leon y del 35.62% en Castile.

El proyecto Leon-Castile materializa su operación a través de la plataforma flotante denominada ‘Salamanca’, la primera instalación de este tipo que ha sido renovada en el Golfo de América, logrando una reducción estimada del 87% en las emisiones en comparación con la construcción de una nueva.

En Estados Unidos, la compañía española tiene activos de exploración y producción en Texas, Pensilvania, Alaska y el golfo de México, mientras que cuenta con 1,400 megaatios (MW) de capacidad instalada de generación solar y almacenamiento de energía en Texas y Nuevo México, y más de 20 GW de energía renovable en desarrollo en trece estados.

También opera una extensa red de comercialización y comercio de crudo, productos y gas natural.