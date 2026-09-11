AVT Aeroparts (Aviatec), empresa peruana dirigida a la manufactura para la industria aeroespacial y de defensa, se alista para incursionar en la fabricación de drones; ello, ante el interés por estas tecnologías para aplicaciones civiles y militares, informó su director de Ingeniería y Proyectos, Pablo Valdivia San Román.

En la actualidad, numerosas firmas diseñan soluciones específicas con drones y los ensamblan con componentes provenientes de distintos países, de acuerdo con el uso que tendrán, como el monitoreo de líneas de gas, topografía, agricultura, vigilancia, así como en operaciones militares (los sistemas no tripulados vienen adquiriendo una gran importancia).

“Nuestro objetivo es avanzar desde la manufactura de precisión hacia mayores capacidades de ingeniería, integrando progresivamente al Perú a la cadena global de suministro aeroespacial y de defensa”, indicó Valdivia a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Además de los drones, el ejecutivo identifica oportunidades en los sistemas optrónicos, los cuales integran óptica y electrónica para aplicaciones que pueden incluir cámaras infrarrojas, visión computacional y otras soluciones tecnológicas.

Mayor fabricación en Perú

Como parte de su estrategia de crecimiento, Aviatec busca fortalecer sus competencias para incorporar progresivamente procesos especiales bajo estándares internacionales y avanzar hacia la obtención de la acreditación NADCAP, requeridas por la industria aeroespacial global.

Aviatec busca incursionar en la fabricación de drones. (Foto: Indecopi)

Este avance permitiría que una mayor parte de la cadena de manufactura pueda desarrollarse en el país, reduciendo la necesidad de enviar componentes al extranjero para determinadas operaciones y generando nuevas capacidades que podrían ser aprovechadas también por otras empresas de la industria nacional.

Al mismo tiempo, Valdivia manifestó que la creciente vinculación del Perú con grandes compañías de los sectores aeroespacial y de defensa representa una oportunidad para insertar a empresas nacionales especializadas en sus cadenas globales de suministro.