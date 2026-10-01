Independencia cambia de perfil: de suelo industrial a nuevos desarrollos urbanos. Foto: Andina
Independencia cambia de perfil: de suelo industrial a nuevos desarrollos urbanos. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El distrito de Independencia ha experimentado una transformación comercial en los últimos cinco años, impulsada por los cambios de zonificación que han abierto paso a nuevos proyectos, desde centros comerciales hasta desarrollos educativos y de uso mixto. ¿Cuánto ha aumentado el valor del metro cuadrado en este distrito, considerado uno de los principales motores económicos de Lima Norte?

TE PUEDE INTERESAR

Malls peruanos y los S/ 320 millones que moverán el otro fin de semana, ¿por qué el dinamismo?
Tiendas de Sodimac, Calimod, Xiaomi en malls, ¿pierden o ganan ventas?: esta es su situación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.