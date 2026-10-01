La Premier League inglesa ha ganado una primera batalla judicial tras un largo enfrentamiento con el Manchester City por irregularidades financieras, pero las consecuencias podrían provocar daños duraderos a una liga que es la envidia del fútbol mundial.

El club de Mánchester se enfrenta a duras sanciones después de haber sido declarado culpable de 114 cargos durante el período comprendido entre 2009 y 2018.

Una comisión independiente descubrió contratos “ficticios” destinados a inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras (US$ 1,190 millones).

Como posibles sanciones se ha mencionado una importante pérdida de puntos, que podría provocar el descenso del Manchester City a la segunda división inglesa, la retirada de los títulos obtenidos durante ese periodo e incluso la expulsión del fútbol profesional.

Pero las repercusiones podrían no limitarse únicamente al Manchester City.

Era gloriosa en entredicho

Toda una era gloriosa de la Premier League queda ahora en entredicho, tras la compra del club en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos.

El dinero del jeque emiratí transformó el destino del Manchester City, pero también el rostro de la liga inglesa.

E jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan y el técnico de Manchester City, Pep Guardiola.

En 2012, el primer título de campeón de la máxima categoría conquistado por el City en 44 años fue uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la liga.

Aquel título llegó cuando el argentino Sergio Agüero marcó el gol de la victoria contra el Queens Park Rangers en el minuto 94, arrebatándole la corona al Manchester United en el último instante.

Tras conocerse la culpabilidad del City, muchos de sus rivales no tardaron en celebrar por anticipado su posible pérdida de títulos.

Sin embargo, las consecuencias podrían afectar colectivamente a toda la liga, que se ha acostumbrado a utilizar su poder financiero para atraer a los mejores talentos del mundo.

Sergio Agüero tiene su estatua en el estadio de Manchester City. (Foto: Twitter de Manchester City)

La Serie A italiana disfrutó de un estatus similar en la década de 1990, pero se vio empañada por el escándalo en 2006 del Calciopoli, cuando salieron a la luz conversaciones telefónicas entre dirigentes de clubes y responsables de las designaciones arbitrales, lo que costó a la Juventus dos títulos y el descenso a la Serie B.

Desde entonces, el campeonato italiano nunca ha llegado a recuperarse realmente.

Futuro de Haaland

La caída del Manchester City también podría hacer que la Premier League pierda a su principal estrella, el noruego Erling Haaland.

El delantero firmó hace un año y medio una excepcional ampliación de contrato hasta 2034, aunque se desconoce si su nuevo acuerdo incluye una cláusula de rescisión en caso de descenso.

“La Premier League es el mayor activo cultural del Reino Unido y una de sus principales herramientas de influencia internacional”, declaró a la AFP Simon Chadwick , profesor de economía geopolítica del deporte.

“¿Qué ocurrirá cuando la gente empiece a preguntarse ¿qué es lo que he estado viendo durante todos estos años?”, añade.

Haaland es hoy en día la gran figura de los Citizens, como se le conoce al Manchester City (Crédito: Alamy Stock Photo).

Según Chadwick, los aficionados podrían darle la espalda a la Premier League después de sentirse engañados por el espectáculo del que han sido testigos.

En total, el Manchester City ha conquistado ocho títulos en las últimas quince temporadas.

Por el contrario, la Premier League sostiene que la existencia de esta investigación demuestra la solidez de su sistema de gobierno.

Es cierto que la Premier llevó hasta el final un procedimiento iniciado en 2018, pese a todos los esfuerzos del City por obstaculizarlo.

“Este procedimiento disciplinario, y esta decisión, son los más importantes de la historia de la Premier League”, afirmó Richard Masters , su director ejecutivo.