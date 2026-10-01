La policía de Bolivia detuvo al fiscal general Roger Mariaca y a otros 13 funcionarios en una redada contra una organización criminal que presuntamente protegía a narcotraficantes, informó el jueves el gobierno de Bolivia. El operativo se dio después de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca y otras personas.

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público, la cual encabezada por Roger Mariaca se volvió la organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

El operativo policial contó con apoyo de la agencia antidroga de Estados Unidos DEA pero fue ejecutado por policías bolivianos, indicó Oviedo, quien estaba acompañado en la conferencia de prensa por sus colegas de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Oviedo también señaló que se detuvo a cuatro personas importantes del Ministerio Público en un gran despliegue en el que se confiscó una gran cantidad de dinero en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca.

Mariaca enfrentará acusaciones por ser parte de una organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de drogas, según el ministro.

Horas antes, el fiscal Luis Montaño informó en conferencia de prensa que asumía el cargo de fiscal general interinamente en ausencia de Mariaca. Entre sus primeras decisiones Montaño designó a una fiscal para ejercer el cargo en la región de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia.

“Ante esta situación voy a asumir responsablemente este cargo, pues se dará continuidad y se permitirá el acceso a todos los funcionarios a nivel nacional”, dijo.

Tarde en la noche del miércoles el fiscal antinarcóticos Miguel Gonzales afirmó que Mariaca había sido detenido sin ninguna orden y que desconocía el motivo en una transmisión en vivo en la cuenta oficial de la Fiscalía en Facebook que se vio interrumpida tras imágenes que mostraban a policías entrando en la sala donde hablaba Gonzales.

Visas revocadas por EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes la revocación de las visas de unos 12 bolivianos entre jueces, policías y exautoridades para “cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.

Mariaca fue designado Fiscal General en 2024 con el apoyo de más de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, que estaba dominada por el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó por casi 20 años.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz, que gobierna desde noviembre del año pasado, dio un giro en la administración del país y se acercó a Estados Unidos.

Junto con otros presidentes latinoamericanos Paz se ha sumado al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa estadounidense que busca luchar contra los cárteles de droga y el crimen organizado.

“Bolivia ha decidido luchar contra el narcoterrorismo dejando atrás 20 años que fue rehén del narcoterrorismo y otros delitos se habrían apoderado de nuestro territorio”, dijo Oviedo.