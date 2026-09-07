Fútbol y Comunidad Andina. Fuente: Elaborado con IA, ChatGPT, para diario Gestión
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Gerardo Rosales Diaz
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Ser ciudadano de la Comunidad Andina (CAN) no solo facilita el desplazamiento entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. El proceso de integración también reconoce derechos para quienes residen y trabajan en otro país miembro, entre ellos el denominado trato nacional.

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