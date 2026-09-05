Cambios Tributarios bajo análisis: pequeños negocios podrían tributar según su margen de ganancia. Foto: Generada con Gemini IA.
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Isabel Aranda
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Vender más no necesariamente significa ganar más. Una empresa puede aumentar sus ventas, pero también se elevarán sus costos de mercadería, planilla, alquiler y otros gastos. Esta diferencia está en el centro del debate que abrió el Gobierno sobre una eventual reforma de los regímenes tributarios empresariales.

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